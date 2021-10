Star + offrira un pass gratuit gratuit : Marche à suivre pour accéder au

Star + offrira un pass gratuit : Marche à suivre pour accéder au | Instagram

Il semble que la maison de la souris soit devenue quelque peu affectueuse avec tout le monde, puisqu’il a été récemment annoncé que le nouveau Plate-forme Star+ vous proposera des pass gratuits c’est pourquoi nous vous indiquerons tout pour y accéder.

Star + disposera ces jours-ci du film « The Empty Man » et ajoutera l’épisode final de « American Horror Story 10 » et plus de contenu gratuit.

Nul doute que les fans de séries et de films sont plus que fascinés par le Star + Free Pass, une promotion de La société Walt Disney qui offre un accès gratuit à la plateforme de ce vendredi 22 octobre au 24 octobre.

Selon la plateforme Star +, les utilisateurs pourront accéder au contenu du service sans aucun frais, cela inclut le contenu exclusif et les matchs entre l’Olympique de Marseille et le PSG par la Ligue 1 en France ; le match Inter contre la Juventus pour la Serie A en Italie et d’autres événements sportifs.

Alors que du côté du drame, Star+ aura à disposition ces jours-ci le film « The Empty Man » et l’épisode final de « American Horror Story 10 » sera ajouté.

Pour pouvoir accéder à Star + Libre de nos jours, l’utilisateur doit s’abonner à la plateforme directement via www.StarPlus, com et ainsi simplement profiter du contenu.

Une fois la période gratuite Star + terminée, la société commencera à percevoir le montant selon le pays (au Mexique cela coûte 249 pesos par mois) ceci si l’utilisateur n’a pas annulé l’abonnement gratuit avant la date mentionnée.

D’autre part, il y a quelques semaines, la ville de Guadalajara s’est réveillée avec des fermetures sur l’Avenida Hidalgo et un côté de la cathédrale en raison de l’enregistrement de la série Star Plus (Star +) « Centauro del Norte » sur Pancho Villa.

Il convient de noter que le projet « Centauro del Norte » sur Pancho Villa est interprété par Jorge A. Jiménez et réalisé par Rafael Lara et sa première devrait avoir lieu en 2022, en plus la Jalisco Film Commission participe au projet ensemble avec le gouvernement de Jalisco.

Selon ces institutions, la série « Centauro del Norte » laissera un déversement économique de plus de 100 millions de pesos.

Très fiers qu’ils aient vu à Jalisco un endroit où des projets peuvent être développés, qui est un État avec toutes sortes d’emplacements, une grande ville qui permet également à ce type de projet d’être viable «