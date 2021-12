Star Parker : L’avortement concerne nos valeurs nationales fondamentales

La Cour suprême entendra cette semaine Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Le problème est la loi du Mississippi qui interdit l’avortement après 15 semaines de grossesse.

Une décision déclarant constitutionnelle la loi du Mississippi changera fondamentalement le régime de l’avortement dans notre pays, défini par Roe v. Wade depuis 1973.

Roe a déclaré que la mère a le droit d’avorter tant que cet enfant à naître ne peut pas survivre – est viable – en dehors de l’utérus. Généralement accepté, la période de viabilité est de 22 à 24 semaines.

La loi du Mississippi sur l’avortement dit que la question déterminante ne devrait pas être la viabilité mais quand l’enfant ressent la douleur pour la première fois. Leur affirmation est que cela se produit à 15 semaines.

Les sondages montrent que la nation est également divisée dans les attitudes envers l’avortement.

Selon le sondage le plus récent de Gallup, 47% disent que l’avortement est moralement acceptable et 46% disent qu’il est moralement répréhensible.

Quarante-neuf pour cent s’identifient comme « pro-choix » et 47 % comme « pro-vie ».

Cependant, si nous décomposons les moyennes en composants, nous voyons une nation profondément polarisée.

Soixante-quatre pour cent des démocrates déclarent que l’avortement est moralement acceptable et 70 % s’identifient comme pro-choix.

Seuls 26% des républicains déclarent que l’avortement est moralement acceptable, et 74% s’identifient comme « pro-vie ».

L’avortement est vraiment une question de baromètre qui montre la profonde scission de la nation en ce qui concerne la vision du monde.

Sommes-nous une nation d’absolus moraux, qui voit notre culture fondée sur des normes traditionnelles et bibliques du bien et du mal, du bien et du mal ? Ou sommes-nous une nation définie par l’humanisme séculier et le relativisme moral, où le centre du monde n’est pas Dieu mais l’homme ?

Nous avons considérablement évolué dans cette dernière direction au cours du dernier demi-siècle, et les résultats sont là pour être évalués.

Depuis la décision Roe v. Wade en 1973, le pourcentage d’adultes américains qui n’ont jamais été mariés a quadruplé, tout comme le pourcentage de bébés nés de mères célibataires.

Nous sommes en train de devenir une nation sans enfant.

Dans une récente enquête de Pew Research, 44% des non-parents, âgés de 18 à 49 ans, disent qu’il est peu probable qu’ils aient des enfants. Parmi les parents âgés de 18 à 49 ans, 74 % disent qu’il est peu probable qu’ils aient plus d’enfants.

Les taux de fécondité aux États-Unis ont chuté chaque année au cours des six dernières années et se situent maintenant à un creux historique de 1,64, bien en deçà des 2,1 nécessaires pour maintenir la population à un état stable.

Les femmes sont-elles « autonomisées » en étant libres de la responsabilité de mettre au monde l’enfant dans leur ventre ?

Selon le blogueur Mark Perry, au cours des 12 dernières années, les femmes ont obtenu la majorité des diplômes de doctorat dans le pays. En 2020, 53,1 % des doctorats décernés sont allés à des femmes. Parmi les masters décernés, plus de 60 % sont allés à des femmes.

L’utilisation de l’avortement comme moyen de contraception est-elle nécessaire pour que les femmes réussissent ?

Il y a une certaine ironie chez les libéraux, à qui l’on peut attribuer la culture éveillée politiquement correcte d’aujourd’hui.

Nous ne voulons pas de stéréotypes raciaux déshumanisants, mais les mêmes personnes obsédées par les catégories raciales ne sont pas du tout gênées par une culture dans laquelle les hommes et les femmes s’utilisent mutuellement comme objets sexuels et les femmes peuvent être libres de détruire un enfant qui pourrait résulter d’un relation sexuelle si sa naissance pouvait entraîner des responsabilités qui pourraient perturber sa carrière.

Pour revenir à la décision Dobbs et Roe v. Wade et à la question de la viabilité.

À mes yeux, ces jeux avec le langage marquent vraiment la victoire jusqu’ici de l’humanisme séculier.

Le vrai problème est de savoir si la vie est sacrée. Si la réponse est oui, c’est sacré dans et hors de l’utérus.

Si nous concluons que non, nous sommes en passe de devenir une nation sans enfants, où le seul amour est l’amour-propre et, je suis désolé de le dire, sans avenir.

Je dis non merci à cela et j’espère que la Cour suprême prendra la bonne décision et permettra aux Mississippiens de protéger la vie sacrée.

