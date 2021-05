Star peut prendre un gros coup après l’annulation de l’IPL

«La santé et la sécurité des joueurs, du personnel et de toutes les personnes impliquées dans l’IPL sont d’une importance capitale», a déclaré le diffuseur.

L’IPL (Indian Premier League) ayant été annulée, sans données de reprise fermes, le diffuseur Star India pourrait être confronté à des pertes importantes. Les experts de l’industrie estiment qu’à moins que le tournoi ne reprenne plus tard dans l’année – ce qui est possible malgré le calendrier trépidant du cricket – Star pourrait devoir payer à BCCI une partie des 3 269 crores de Rs contractés.

Star a payé 16347 crore Rs pour acquérir les droits de diffusion IPL pour une période de cinq ans se terminant en 2022.

Sandeep Goyal, président de Mogae Media, a déclaré à FE qu’il n’était pas sûr que l’offre de 16 000 crores de Rs prévoyait un paiement partiel au cas où le tournoi serait tronqué. “Je crois comprendre qu’il n’y a pas de telle disposition et si le tournoi est tronqué et que les matchs restants ne sont pas joués, Star est tenu de payer le montant total”, a déclaré Goyal.

Cependant, l’accord aurait pu prévoir une suspension brutale du tournoi auquel cas le coup aurait été plus doux, selon d’autres proches du tournoi. En effet, avec l’appel de la BCCI du tournoi, toutes les parties prenantes sont dans la même situation. L’IPL 2021 avait débuté le 9 avril et devait se terminer le 30 mai.

De plus, étant donné que même la moitié des jeux n’ont pas été joués, Star devrait avoir un impact significatif sur les revenus publicitaires allant jusqu’à 50%, estiment les analystes. Le diffuseur avait ciblé 3 200 crores de roupies en revenus publicitaires. Un dirigeant de l’industrie a déclaré que certains annonceurs comme les marques d’alcool, durement touchés par les restrictions de mobilité, pourraient vouloir se retirer de l’IPL même si celle-ci a lieu plus tard. L’alcool n’a pas été classé comme un service essentiel et les mini-lockdowns ont déjà eu une incidence sur leurs finances », a déclaré l’exécutif. Star India dans un communiqué a déclaré qu’elle soutenait la décision de la BCCI de reporter l’IPL 2021. «La santé et la sécurité des joueurs, du personnel et de toutes les personnes impliquées dans l’IPL sont d’une importance capitale», a déclaré le diffuseur.

Les annonceurs qui ont soutenu les franchises en parrainant leurs maillots, casquettes ou autres segments perdront cependant leur argent car les paiements ont déjà été effectués et le tournoi a été annulé brusquement. La décision de reporter a été prise après que Wriddhiman Saha, gardien de guichet et batteur de Sunrisers Hyderabad, ait été testé positif pour Covid avec le spinner des Capitals de Delhi, Amit Mishra. Plus tôt cette semaine, l’entraîneur de bowling des Chennai Super Kings, L Balaji, ainsi que les quilleurs de Kolkata Knight Riders, Sandeep Warrier et Varun Chakravarthy, avaient également été testés positifs.

