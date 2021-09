Star Plus reçoit des plaintes après sa première en Amérique latine

in

Le nouveau Plate-forme de Star Plus, qui appartient à DisneyDepuis sa première en Amérique latine, il a reçu d’innombrables mauvais commentaires, car il semble que peu de gens soient satisfaits de la façon dont il est traité.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette nouvelle plateforme a fait ses débuts le 31 août 2021 en Amérique latine et, comme cela s’est produit avec l’arrivée d’autres services de streaming, les réactions ont été immédiates.

Contrairement aux autres plateformes Diffusion Récemment lancé, Star Plus n’offre malheureusement pas d’essai gratuit, c’est pourquoi plus d’un se sont plaints sur les réseaux sociaux.

Et le pire de tout, c’est qu’il n’envisage aucune promotion attrayante pour ceux qui sont actuellement abonnés à Disney Plus.

Pour être honnête, toute période gratuite est mise à profit par les utilisateurs, en particulier pour savoir s’il vaut réellement la peine de louer un certain service après la fin de leur essai gratuit.

A noter que les plateformes de streaming n’ont généralement pas leur arsenal complet à leur première, ou celui permis par leurs licences, puisqu’elles passent généralement quelques semaines à voir un catalogue plus ou moins défini.

Même ainsi, certains utilisateurs voient que Star Plus ne vaut pas encore la peine, car apparemment les titres qui étaient dans Disney Plus ont été retirés pour les changer sur l’autre plate-forme, ce qui a sans aucun doute agacé beaucoup de gens.

Comme vous pouvez le constater, il existe déjà suffisamment de services de streaming en Amérique latine et sans tenir compte de Star Plus, le dernier qui a fait sensation dans la région était HBO Max.

Même avec tous les problèmes liés à l’impossibilité de regarder les matchs de football en direct de Roku ou au fait que les sous-titres du contenu n’étaient pas dans un format soigné.

Quoi qu’il en soit, les gens utilisent les médias sociaux pour comparer les différents avantages, principalement le catalogue, de différents services de divertissement.

Avoir Netflix, HBO Max, Apple TV Plus, Paramount Plus, Disney Plus est presque impossible, cependant, il y a la question du budget de chacun.

Comme si cela ne suffisait pas, certains utilisateurs ont souligné le prix excessif de Star Plus et, comme mentionné précédemment, le manque d’incitations pour les membres actuels de Disney Plus.

Cependant, ce qui est présenté comme une promotion est le Combo +, dans lequel les deux plates-formes sont réunies à un prix réduit par rapport à si elles étaient contractées séparément.

Lorsque HBO Max est arrivé en Amérique latine, sa promotion d’arrivée consistait à offrir une remise de 50 % pour une durée limitée sur ses abonnements, à la fois les plus complets et celui destiné aux téléphones portables.

De plus, la propriété WarnerMedia envisage une période de sept jours d’essai gratuit et de contenu gratuit sans abonnement, donc si dans les prochaines semaines elle n’ajoute pas de promotion qui s’annonce bien, cette nouvelle plateforme Disney pourrait être un échec.