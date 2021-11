Manchester United est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère après l’annonce que Ralf Rangnick est son nouveau manager par intérim.

L’ancien manager du RB Leipzig cherche à transformer la fortune du club après un mauvais début de saison et pourrait le faire en attaquant l’un de ses anciens clubs dans la fenêtre de transfert de janvier.

Rex

Rangnick pourrait bien être le manager pour enfin ramener les jours de gloire à Old Trafford

Rangnick remplace Ole Gunnar Solskjaer pour le reste de la saison avant d’occuper un poste de consultant pour les deux prochaines années.

Compte tenu de ses antécédents, la nomination de Rangnick apportera certainement un enthousiasme bien nécessaire aux Red Devils, et il pourrait également ajouter quelques talents supplémentaires à leur équipe.

Dans sa carrière, il a signé, que ce soit en tant que manager ou directeur sportif, des starlettes comme Erling Haaland, Sadio Mane et Naby Keita.

Les fidèles d’Old Trafford espèrent que le joueur de 63 ans pourra à nouveau travailler sa magie avec la fenêtre de transfert imminente, mais à quoi pourrait ressembler son équipe en février s’il attaque son ancien club RB Leipzig? talkSPORT.com jette un œil.

Liverpool fc

Mane (l) et Keita (r) ont été deux des nombreux joueurs qui ont bénéficié de Rangnick

Arrivées

Lukas Klostermann (arrière droit)

Depuis qu’il a rejoint le club en 2014, l’ascension de Klostermann l’a vu devenir l’un des défenseurs les plus constants du club et quelqu’un que Rangnick pourrait souhaiter ajouter à l’équipe.

Compte tenu de son âge, 25 ans, le défenseur allemand offre une expérience de haut niveau sans être si senior qu’il n’a aucune valeur de revente, et il entamera les deux dernières années et demie de son contrat en janvier. .

De plus, sa polyvalence est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour Rangnick car bien qu’il ait joué la majeure partie de sa carrière à Leipzig en tant qu’arrière droit, il a été déployé au cœur de la défense ces dernières saisons lorsque cela était nécessaire.

Avec Aaron Wan-Bissaka produisant plusieurs performances décevantes cette saison et avec la forme indifférente de Harry Maguire également, Klostermann pourrait bien être le prochain nom sur la liste pour échanger la Bundesliga contre la Premier League.

.

Klostermann (à droite) a déjà affronté l’opposition de Premier League en Ligue des champions Amadou Haidara (milieu de terrain central)

Haidara pourrait bien être la signature dont Man United a besoin, un joueur capable de briser les lignes depuis une position plus profonde et de jouer des passes progressives.

Le milieu de terrain central malien est un autre que Rangnick a signé alors qu’il était manager du RB Leipzig et pourrait être tenté de le remplacer à nouveau, surtout compte tenu de l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba.

À l’instar de Wan-Bissaka, les milieux de terrain actuels de premier choix du club, Scott McTominay et Fred, n’ont pas encore convaincu les fidèles d’Old Trafford, ce qui signifie qu’un espace est tout à fait à gagner.

Le plus gros argument de vente est peut-être le fait que le joueur de 23 ans a déjà discuté de jouer pour Man United et a admis qu’il aimerait jouer pour le club.

« J’aime beaucoup Manchester United et je regarde autant de matchs que possible. Je rêve d’y jouer », a-t-il déclaré au média allemand Bild.

Haidara (r) a fait 100 apparitions pour le RB Leipzig jusqu’à présent Cristopher Nkunku (milieu de terrain offensif)

Le joueur de 24 ans connaît l’une des saisons de sa vie pour le RB Leipzig, ce qui est assez extraordinaire étant donné que son équipe est en train de perdre la huitième place de la Bundesliga.

En 20 matchs à ce jour toutes compétitions confondues, le Français l’a trouvé à 13 reprises et a contribué neuf passes décisives.

Man City a même découvert à quel point il était une menace lorsque Nkunku est venu à l’Etihad et a remporté le ballon du match lors d’une défaite 6-3.

L’aspect le plus impressionnant du joueur du RB Leipzig est sa polyvalence ayant également été déployé en tant que deuxième attaquant, avant-centre, ailier gauche et droit pendant une partie de cette saison à bon escient.

À l’instar de Klostermann, Nkunku sera également dans les deux derniers ans et demi de son contrat et compte tenu de la forme qu’il présente, Leipzig pourrait être tenté de tirer profit de lui maintenant et de réaliser un gros profit depuis sa signature de PSG en 2019 pour 13 millions d’euros (11 millions de livres sterling).

.

Nkunku a été l’une des rares lumières brillantes du RB Leipzig cette saison À quoi pourrait ressembler Manchester United avec de nouvelles recrues…

À quoi pourrait ressembler Manchester United avec leurs nouvelles recrues sous Rangnick

