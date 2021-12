Star Renegades ajoutera bientôt le DLC gratuit « Prime Dimension »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Renégats étoilés était une excellente sortie fin 2020; nous avons plutôt apprécié son mélange de gameplay de roguelite, de RPG et de stratégie dans notre critique de l’époque. Le développeur Massive Damage a continué à travailler sur le jeu depuis sa sortie, et il dispose désormais d’une extension DLC gratuite majeure qui donnera au jeu encore plus de profondeur.

Il sortira sur PC le 16 décembre, avec des consoles pour obtenir la mise à jour début 2022 – espérons-le, pas longtemps, alors. Cela ajoutera de nouveaux défis de fin de partie, des unités supplémentaires et, surtout, une nouvelle fin pour l’histoire.

Une nouvelle dimension : Amenez le combat au cœur du régime tyrannique en envahissant leur territoire. Ce ne sera pas facile, mais vous pouvez enfin mettre un terme à la menace multidimensionnelle qui se fait appeler l’Imperium !

Nouveaux adversaires : De nouveaux Behemoths arrivent sur scène ! Ils sont bien plus puissants que n’importe quel adversaire que vous avez affronté jusqu’à présent – si puissant que vous aurez un sixième héros (!!!) pour les combattre ! C’est vrai, c’est le PRIME TIME, bébé !

Descendance à recruter : Enfin, vous pourrez recruter des variantes Progeny / Hero à mi-parcours (en supposant que vous les ayez débloqués, bien sûr !)

Une nouvelle fin : L’incursion dans la Prime Dimension marque le point culminant des épreuves des Star Renegades. Après tout ce que votre équipe a traversé, assistez à la fin des machinations de l’Imperium et vivez la finale de l’histoire.

Un nouveau renégat : The Dark Paragon – Recrutez un nouveau dealer puissant qui peut voler la santé de vos ennemis (avec l’aide d’un parasite extraterrestre) et changer de forme au milieu de la bataille !

Comme mentionné ci-dessus, nous espérons que ce n’est pas loin des consoles une fois les tests finaux et les soumissions terminés. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes fan du jeu, et peut-être tenté d’y revenir lorsque le DLC arrivera.