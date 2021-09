Star Sports lance la campagne “Sunday Night Football” pour la Premier League 2021-22

Ranveer Singh est l’ambassadeur de la marque indienne de Premier League.

Star Sports a lancé une nouvelle campagne pour la Premier League pour célébrer l’action footballistique qui a repris le 14 août 2021, après la pause internationale. La campagne présente l’ambassadeur de la marque indienne de Premier League, Ranveer Singh, en tant que capitaine SNF, le nouveau super-héros de PL, qui encourage les fans à sauver leurs dimanches soirs banals en regardant «Sunday Night Football» sur Star Sports Select. L’Inde a de fortes poches de passion pour le football et la Premier League a une base de fans croissante avec une profonde affinité, a déclaré Sanjog Gupta, responsable des sports, Star et Disney India. “Pour poursuivre sur la lancée de la croissance, nous pensons que la longue saison de la ligue a besoin d’ouvertures plus fréquentes pour que les fans principaux et occasionnels s’engagent plus profondément avec elle”, a-t-il ajouté.

Le film de campagne, conceptualisé et créé par l’équipe interne de Star Sports, dépeint un fan frustré par la façon dont il passe ses dimanches soirs. Ranveer Singh fait irruption sur la scène en tant que capitaine SNF et montre au fan à quel point les dimanches soirs peuvent être excitants avec l’action palpitante de #SundayNightFootball sur Star Sports Select.

La nouvelle saison de la Premier League a été alimentée par le retour de foules proches de la capacité et un barrage de buts alors que les gros canons Manchester City, Chelsea, Manchester United et Liverpool ont tous signifié leurs intentions de titre.

