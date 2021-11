Star Sports lance la campagne « Yeh India Ka Football Hai » avant Hero ISL 2021-22

La prochaine saison d’ISL aura lieu à Goa

À quelques jours de la Hero Indian Super League (ISL) 2021-22, le diffuseur officiel Star Sports a lancé la campagne « Yeh India Ka Football Hai ». Avec cette campagne, Star Sports célèbre la véritable passion des fans qui se réunissent pour soutenir leurs équipes, leurs villes et leurs stars préférées de la ligue. La ligue devrait débuter le 19 novembre.

« Chaque fan de football indien attend avec impatience l’action en direct survoltée de Hero ISL. Nous sommes ravis de réunir les fans de football pour célébrer « India ka Football » avec une autre édition du Hero ISL qui mettra l’accent sur une expérience visuelle améliorée, une narration améliorée, des innovations de produits et un engagement plus fort des fans », a déclaré un porte-parole de Star Sports. .

Le film de campagne rassemble les faits saillants de la ligue dans une seule vidéo, tels que les rivalités clés dans la ligue, le fandom que les joueurs ont acquis dans tout le pays et la fanfare vorace entre les équipes. Avec le collage de divers moments, la campagne montre comment ISL crée l’enthousiasme pour « India Ka Football ». Pendant le tournoi, les matchs seront diffusés sur Star Sports Network, Disney+Hotstar, Jio TV. Depuis plus de huit ans, la Hero Indian Super League a considérablement modifié le paysage du football dans le pays, a déclaré Star Sports dans un communiqué.

La prochaine saison d’ISL aura lieu à Goa. Les finalistes de la saison dernière, ATK Mohun Bagan, affronteront les Kerala Blasters lors du match d’ouverture du tournoi. Le SC East Bengal affrontera le Jamshedpur FC le 21 novembre pour débuter sa campagne. De plus, les champions en titre de Mumbai City affronteront le FC Goa le 22 novembre. Le premier volet du très attendu derby SC Bengale oriental entre l’ATK Mohun Bagan se déroulera au deuxième tour de la saison le 27 novembre.

