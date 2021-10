Star Sports ramène la campagne «Mauka Mauka» avant la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021

L’annonce ‘Mauka Mauka’ a été présentée pour la première fois avant la Coupe du monde ICC 2015

À l’approche de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021, Star Sports, le diffuseur officiel du tournoi, a ramené sa campagne emblématique «Mauka Mauka» avec une tournure intéressante. La campagne est une combinaison d’humour effronté et de plaisanteries amicales qui la rendent relatable et amusante. L’annonce ‘Mauka Mauka’ a été introduite pour la première fois avant la Coupe du monde ICC 2015. La Coupe du monde de cricket T20 est prévue du 17 octobre au 14 novembre 2021.

« L’affrontement Inde-Pakistan est l’un des plus gros affrontements dans le monde du sport. L’affrontement lors d’un événement ICC attire des fans de cricket de base et occasionnels ainsi que des téléspectateurs qui ne regardent aucun autre cricket. La rivalité historique sur le terrain entre les deux équipes est sans précédent et nous pensons que la campagne emblématique « Mauka Mauka » capture l’esprit de cette rivalité, mêlant compétitivité, plaisanteries et esprit sportif », a déclaré Sanjog Gupta, responsable de Sports, Star et Disney India, a déclaré .

La campagne a été créée et conceptualisée par l’équipe interne de Star Sports. Le film publicitaire s’ouvre avec un fan pakistanais entrant dans le magasin d’électronique de son ami pour acheter un téléviseur pour le prochain affrontement de la Coupe du monde T20. Il continue avec le concept des fans indiens et pakistanais essayant de prendre le dessus les uns sur les autres.

Dans l’histoire du cricket, l’équipe indienne n’a jamais perdu contre le Pakistan dans les matchs de la Coupe du monde à 50 ou les matchs de la Coupe du monde T20. Men in Blue a pris le dessus sur le Pakistan lors de cinq rencontres consécutives de la Coupe du monde ICC T20 – deux fois lors de la Coupe du monde T20 2007, suivie de victoires en 2012, 2014 et 2016. La dernière publicité « Mauka Mauka » tourne autour de ce fait et met en évidence l’excitation pour le prochain match Inde-Pakistan le 24 octobre.

