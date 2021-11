Star Trek: Discovery quitte Netflix ce soir avant de se diriger vers Paramount Plus

Paramount Plus récupère sa série Star Trek: Discovery sur Netflix, où elle est diffusée en streaming auprès de téléspectateurs internationaux depuis trois saisons.

La série a vécu sur Paramount Plus (c. La saison 4 de Discovery devait auparavant faire ses débuts sur Paramount Plus aux États-Unis, CTV Sci-Fi Channel et sur Netflix ailleurs le 18 novembre.

L’émission quittera Netflix à 00 h 00 PT dans les régions où elle était auparavant disponible en streaming. (Il restera sur la chaîne CTV Sci-Fi de Bell Média et diffusé sur Crave au Canada.) Toutes les saisons de l’émission seront disponibles pour les téléspectateurs internationaux en 2022, a confirmé la société à The Verge. La date limite a rapporté plus tôt la nouvelle.

Le projet de récupérer une partie de sa propriété intellectuelle intervient alors que la société se concentre sur une expansion internationale plus large à l’approche de l’année prochaine.

« Alors que nous étendons rapidement notre empreinte mondiale en streaming, nous apportons davantage de nos meilleurs titres à ViacomCBS pour les marchés Paramount + du monde entier », a déclaré Kelly Day, président du streaming pour ViacomCBS Networks International, dans un communiqué. « Nous avons un solide pipeline de contenu mondial et local qui nous positionne pour le succès dans nos régions, et le rapatriement de séries bien-aimées comme Star Trek : Discovery for Paramount+ est un autre pas en avant alors que nous apportons aux fans plus de séries incontournables dans le monde entier. »

Selon la société, Star Trek: Discovery sera disponible à l’international pour les abonnés Paramount Plus en 2022 dans les régions où le service est actuellement disponible. Paramount Plus est actuellement disponible dans 25 pays, mais prévoit de s’étendre à 45 marchés d’ici la fin de l’année prochaine.

Unir – pour la plupart – sa série Discovery dans un seul hub pour un public international ne résout pas tout à fait l’état fracturé de la bibliothèque tentaculaire de Star Trek, cependant. Star Trek : Picard sera toujours sur Amazon pour les streamers en dehors du Canada et des États-Unis. Comme indiqué, Star Trek: Discovery continuera de diffuser sur les chaînes non Paramount Plus au Canada. Et enfin, Star Trek: Lower Decks restera sur Amazon en dehors de l’Amérique latine, du Canada et des États-Unis.