Star Trek: John De Lancie de Picard vient peut-être de gâcher un retour majeur dans la saison 2

Cela étant dit, on ne sait pas qui serait et ne serait pas disponible pour tirer de l’ancien casting de Star Trek: The Next Generation. L’acteur LeVar Burton a catégoriquement confirmé qu’il n’apparaîtrait pas dans la saison 2, et l’actrice Gates McFadden a laissé entendre à CinemaBlend que, même si quelque chose était en préparation, les arrêts de production de 2020 ont tout mis en suspens et les plans ont été modifiés. Spiner dépeignant Data pourrait-il signifier que la série a pu faire une petite réunion TNG après tout, ou s’agira-t-il d’une version simplifiée de ce qui était autrefois une idée beaucoup plus grande pour un épisode de voyage dans le temps?

Il est également tout à fait possible que de Lancie se soit trompé, donc les fans de Star Trek ne devraient pas encore espérer.