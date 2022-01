Star Trek : la production de Picard s’est arrêtée après qu’environ 50 membres d’équipage ont été testés positifs pour COVID-19 – Rapport

Le tournage du drame Paramount+ Star Trek: Picard s’est arrêté après que plus de 50 membres de la production ont été testés positifs pour COVID-19 lundi cette semaine, selon The Hollywood Reporter. Le rapport n’indique pas si tous les membres de la production ont été vaccinés.

Selon des sources anonymes, la production a été arrêtée immédiatement lundi, qui était le premier jour de travail de l’émission après les vacances. Star Trek: Picard se classe parmi les plus grandes équipes de télévision, avec plus de 450 employés. CBS Studios a refusé de commenter, bien que The Hollywood Reporter indique que la production pourrait éventuellement reprendre dès la semaine prochaine – bien que les détails n’aient pas encore été confirmés.

Cette nouvelle frappe également car d’autres événements majeurs de l’industrie du divertissement, dont les Grammy Awards, ont été annulés, tandis que d’autres, comme le Sundance Film Festival, ont choisi de passer au numérique.

Star Trek: Picard a été renouvelé pour la saison 3 l’année dernière, avant sa première saison 2, qui devrait être diffusée en février sur Paramount +. La saison 2 devrait présenter le retour de l’acteur et comédien de Star Trek Whoopi Goldberg, qui a joué Guinan, hôtesse civile du salon Ten-Forward de l’USS Enterprise.

La série suit un Jean-Luc Picard à la retraite, vivant et hanté par les fantômes de la mort de Data dans le film Star Trek: Nemesis de 2002 et la destruction de la planète Romulus dans le film Star Trek de 2009. Star Trek : Picard est co-créé par Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer et Alex Kurtzman.