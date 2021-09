Star Trek: la réponse simple de Picard Showrunner à une question sur Guinan de Whoopi Goldberg dit tout

in

C’est certainement une réponse intéressante et pas du tout négative d’Akiva Goldsman. Si Guinan n’allait pas apparaître dans Star Trek: Picard Saison 2, le co-showrunner ne dirait-il pas simplement cela à ce stade, pour ne pas que les fans spéculent sans fin sans raison? C’est la façon dont je le vois, ce qui me fait penser qu’il y a de fortes chances que nous voyions Whoopi Goldberg reprendre son rôle à un moment donné de la saison à venir. De toute évidence, le co-créateur pourrait simplement garder le silence dans le but général d’être vague, mais c’est moins amusant à croire.