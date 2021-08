Star Trek montre qu’il y a plus d’une façon de construire un univers partagé

Si quelque chose a été un succès à Hollywood, vous pouvez garantir qu’il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde essaie de reproduire son succès. Ainsi, dès que Marvel a prouvé qu’un homme riche avec une armure de robot, un dieu nordique, un héros de la Seconde Guerre mondiale et un géant vert avec des problèmes de colère pouvaient former un supergroupe à succès, les univers partagés étaient à la mode.

Malheureusement, il s’est avéré depuis que la dispute de nombreux personnages disparates dans un arc narratif continu et imbriqué n’est pas aussi facile que le MCU le laisse penser à plusieurs reprises.

La compétition distinguée de Marvel à DC a abandonné sa tentative d’imiter les Avengers lorsque la Justice League originale a pataugé au box-office. L’univers sombre d’Universal, quant à lui – un plan ambitieux pour réunir Frankenstein, Jekyll et Hyde, l’homme invisible et d’autres monstres littéraires classiques – n’a même pas dépassé le Tom Cruise avec The Mummy. Seuls les films Godzilla/Kong dirigés par Monsterverse et les films Conjuring plus effrayants et à petit budget (avec leurs spin-offs Annabelle, The Nun et The Curse of La Llorona) pouvaient prétendre avoir joué au jeu de Marvel et gagné.

Mais sur le petit écran, la franchise Star Trek rajeunie (le vaisseau amiral du Paramount Plus relancé) montre qu’il existe une autre façon de créer un univers partagé. Plutôt que d’essayer de faire se chevaucher chacune de ses séries télévisées, avec des stars apparaissant dans les émissions les unes des autres, Trek a recherché la variété – avec différents types de narration, se déroulant sur une variété de périodes. Et à moins que vous ne soyez Marvel – et avouons-le, les règles conventionnelles ne s’appliquent pas au MCU – cela peut être le meilleur moyen de garantir que votre franchise vive longtemps et prospère.

La récolte actuelle de Star Trek de Discovery, Picard et Lower Decks – qui sera bientôt rejointe par les prochains Strange New Worlds, le dessin animé pour enfants Prodigy et (éventuellement) Section 31 et une série rumeur Starfleet Academy – ne sont pas le premier vol de chaîne de Trek dans territoire de l’univers partagé. Dans les années 1990, Star Trek: The Next Generation a engendré quelques spin-offs qui ont fonctionné au cours de la même période de l’histoire de la Fédération, avec les scénarios des trois émissions fonctionnant simultanément.

Les références aux événements des autres émissions étaient fréquentes, avec des personnages comme Q apparaissant sur plusieurs vaisseaux spatiaux et stations spatiales. Le capitaine Jean-Luc Picard a fait une apparition dans le pilote Deep Space Nine, tandis que le barman Quark a trouvé sa place à la fois dans The Next Generation et dans le pilote Voyager. L’affectation post-TNG de l’officier klingon Worf à Deep Space Nine a ensuite forcé les scénaristes à déployer un tour de passe-passe narratif pour le ramener sur l’Enterprise for First Contact et les autres films. Kathryn Janeway est même apparue pour une brève apparition dans Star Trek: Nemesis, même si elle l’a probablement regretté plus tard.

Aucune itération de Star Trek n’a été plus lointaine que Discovery. (Crédit image : CBS All Access/Netflix)

C’étaient les voyages

Mais aussi grand que soit cet ADN partagé pour Trekkies, l’approche homogène s’est avérée être la perte – bien que temporaire – de la franchise. Avec chaque équipage portant des uniformes similaires, utilisant les mêmes interfaces informatiques sur des vaisseaux spatiaux largement similaires, tout a commencé à se sentir un peu pareil.

Même l’expérience admirable de Deep Space Nine avec une station spatiale et un tracé plus sérialisé ne pourraient pas masquer le fait qu’après 14 ans au 24e siècle, nous avions vu beaucoup d’impulsions de tachyons et de holodecks défectueux. Même la composition des équipages – avec leurs acolytes extraterrestres de comédie alors standard et leurs personnages qui aspiraient à être plus humains – était devenue stéréotypée.

Cependant, il existe plus d’une façon d’étendre une franchise et la vague actuelle de Trek TV adopte une approche beaucoup plus large de la construction d’univers – c’est tellement logique que même M. Spock approuverait.

“Nous visons à ce que nos émissions se sentent uniques et différentes les unes des autres”, a déclaré à Variety le surveillant de Star Trek (et ancien chef de file de l’éphémère Monsterverse) Alex Kurtzman en février 2021. “Nous voulons donner à tout le monde une raison de regarder chaque émission.

Discovery était le produit phare qui a relancé la franchise, et en surface, ses deux premières saisons sont du pur Trek – mais son tracé d’arc et son ton plus cynique ont fait en sorte qu’il a fait entrer la franchise dans le 21e siècle. Picard a ensuite raconté l’histoire d’une légende de Starfleet dont les meilleures années sont loin derrière lui, avant que Lower Decks ne devienne la toute première comédie de la franchise. Le prochain Strange New Worlds, mettant en vedette l’entreprise pré-Kirk, promet d’être une autre évolution, beaucoup plus un retour à la mission épisodique de la série originale d’explorer le cosmos.

Fondamentalement, le tissu conjonctif entre les émissions n’est pas les personnages, les histoires ou les décors, mais le vaste univers partagé dans lequel ils existent. Histoire de type MCU jusqu’à une conclusion épique de style Avengers. “C’est très amusant”, a-t-il admis, “mais notre objectif n’est pas de le rendre si insulaire que si vous n’avez pas vu l’émission, vous êtes perdu lorsque vous regardez une autre émission.”

En d’autres termes, il n’y a aucune raison pour qu’un fan des ponts inférieurs anarchiques et impétueux doive également suivre le Picard plus lent et plus réfléchi.

Les fans de Picard ne sont peut-être pas dans les ponts inférieurs – mais ce n’est pas un problème dans l’univers partagé de Star Trek. (Crédit image: CBS All Access)

Explorer de nouveaux mondes étranges

Cependant, la partie la plus importante du plan directeur est peut-être la directive principale d’explorer différentes périodes de la chronologie de Trek.

Cela fait plus de cinq décennies que Gene Roddenberry a lancé pour la première fois l’USS Enterprise dans le cadre de sa célèbre mission de cinq ans. Les plus de 800 épisodes télévisés et 13 films suivants signifient qu’il y a énormément de canons de Trek, et c’est une sorte d’épée à double tranchant. Bien sûr, c’est formidable pour les fans si vous pouvez vous appuyer sur des histoires existantes – comme l’apparition cruciale du « Guardian of Forever » dans la troisième saison de Discovery – mais c’est aussi un gros casse-tête si vous voulez éviter de contredire ce qui a précédé.

En fin de compte, il s’agit de respecter le canon sans en être esclave. Et étant donné le choix, pourquoi vous cantonneriez-vous à un tout petit coin d’une vaste chronologie alors que vous avez tant de territoire inexploré à votre disposition ? Ce n’est pas parce que chaque histoire que Star Wars a racontée à l’écran s’est limitée à une période relativement brève de 70 ans que Trek doit faire de même.

Avant Picard, par exemple, canon n’avait jamais abordé ce qui s’était passé après les événements de Nemesis – à part la destruction de Romulus dans le premier film Star Trek de JJ Abrams. Aujourd’hui, le véhicule Sir Patrick Stewart trace de toutes nouvelles coordonnées au 25e siècle. Et tandis que Discovery a commencé relativement près du secteur de la chronologie de la série originale, il est maintenant propulsé si loin dans un avenir lointain que Kirk, Picard, Sisko et Janeway ont été relégués à l’histoire ancienne. Même le spin-off de Discovery, Strange New Worlds, aura la meilleure partie d’une décennie d’espace vide avant de commencer à chevaucher les événements de la série originale.

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une séquence de générique de fin Picard pour créer Strange New Worlds, ni pour Michael Burnham d’avoir du temps avec Jean-Luc, car ces incarnations télévisées existent déjà dans un univers partagé pleinement fonctionnel. Kurtzman et co suivent un plan qui permet à Trek de continuer avec audace là où aucun Trek n’est allé auparavant – et c’est sûrement ce que sont la narration et les franchises à succès. Faire en sorte.

Spock, Pike et Number One ont encore près d’une décennie avant que James T Kirk n’entre en scène. (Crédit image : StarTrek.com/CBS)

Star Trek : Discovery, Star Trek : Picard et Star Trek : Lower Decks sont tous disponibles sur Paramount Plus aux États-Unis. Les téléspectateurs ailleurs peuvent voir Discovery sur Netflix et Picard et Lower Decks sur Amazon Prime Video.