Il y a beaucoup à déballer concernant toutes les façons dont Seven Of Nine a changé grâce à Q. Elle n’est pas la seule non plus, car la bande-annonce de Star Trek: Picard Saison 2 a également montré Cristobal et Picard à Starfleet, mais pas ensemble. Raffi court avec quelqu’un dans une ruelle miteuse, Agnès semble porter des vêtements de détenue, puis on peut voir Elnor en arrière-plan d’une photo avec Raffi, Picard et Agnès, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce qui est changé pour lui.