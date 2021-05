Star Wars à Disney World: tout à voir et à faire au parc à thème d’Orlando

Star Tours – Les aventures continuent

Avant de plonger dans le cœur de Star Wars aux Disney’s Hollywood Studios, une attention particulière doit être accordée à l’attraction qui a précédé tout cela, Star Tours. La version originale de l’attraction a ouvert ses portes dans ce qui était alors Disney / MGM Studios en 1989 et a vu les invités comme des touristes, prenant un transport StarSpeeder pour Endor, lorsque le voyage est un peu … détourné. Relancé en tant que Star Tours: The Adventures Continue en 2011, le concept de base demeure, mais le manège lui-même a été complètement repensé, C-3PO est maintenant votre pilote accidentel, et il vous fait voyager à travers une variété de scènes de spectacle de l’original, prequel, et suite des trilogies. Les scènes sont générées aléatoirement, donc il n’y a pas deux manèges identiques, et vous devrez monter l’attraction plusieurs fois pour tout vivre pleinement.