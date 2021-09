Star Wars apporte 3 grands changements aux sabres laser ⋆ 10z viral

Star Wars : Visions apporte trois grands changements aux sabres laser tout au long de ses neuf épisodes. Star Wars: Visions est une série d’anthologies animées de la franchise Star Wars qui existe en dehors des continuités canon et Legends, permettant à chaque épisode d’avoir une liberté créative maximale pour représenter de nouvelles itérations des factions et de la technologie classiques de Star Wars.

Les Jedi et les Sith étant les personnages principaux de Star Wars: Visions, il n’est pas surprenant que la série propose plusieurs nouveaux types de sabres laser, avec des modifications visuellement spectaculaires de l’arme emblématique et de nouvelles variantes créées. Ces nouveaux sabres laser servent à des fins pratiques et symboliques dans leurs épisodes respectifs. Dans de nombreux épisodes de Star Wars: Visions, les sabres laser sont fonctionnellement les mêmes que dans les films, mais esthétiquement différents.

Dans le premier épisode, “The Duel”, le Sith Ronin se bat avec une arme à lame rouge familière, bien que la lame ait la forme d’un katana et soit rangée dans un fourreau, s’enflammant lorsqu’elle est retirée. Les sabres laser de type katana sont également présentés dans “The Village Bride”, “The Elder” (qui comprenait une paire de shotos de type katana) et “Lop and Ochō” (qui comprenait une lame de sabre laser avec des gravures). Dans plusieurs épisodes notables, cependant, il existe de tout nouveaux types de sabres laser utilisés dans les scènes d’action étonnantes de la série.

Parapluie sabre laser

Dans le premier épisode, “The Duel”, un gang de bandits attaque un village, dirigé par un Sith qui utilise un nouveau type de sabre laser mortel. Son “parapluie sabre laser” est un sabre laser typique, mais avec une fixation de poteau en forme de parapluie. Le parapluie au sabre laser avait huit lames tournantes, permettant au chef Sith de créer un arc défensif qui la protège contre les tirs de blaster. Dans son duel avec le Sith Ronin, elle retire l’accessoire parapluie, transformant son arme en un sabre laser Sith plus conventionnel. Après avoir vaincu le chef des bandits Sith, le Ronin offre son parapluie à un commerçant qui a réparé son unité R2.

Les sabres laser des jumeaux

Les jumeaux du côté obscur incroyablement puissants de l’épisode “Les jumeaux” utilisent des sabres laser augmentés de leurs cristaux Kyber expérimentaux, similaires à Luke et Vader dans Splinter of the Mind’s Eye. Lorsqu’elles sont renforcées par son Kyber, les lames de sabre laser d’Am deviennent des vrilles d’énergie flexibles, similaires au fouet lumineux de Lumiya, que son frère Karre contre avec son arme nouvellement améliorée. Karre étend également sa lame de sabre laser à une longueur et à une taille supérieures à celles que la franchise Star Wars n’a jamais montrées auparavant, l’utilisant pour couper Am’s Kyber de son armure et lui sauver la vie. Le sabre laser amélioré de Karre est même assez puissant pour diviser la moitié d’un Destroyer Stellaire de classe Gemini.

Sabres laser à changement de couleur

Les sabres laser fabriqués par Juro dans “Le neuvième Jedi” sont les plus visuellement symboliques. Bien qu’ils fonctionnent comme des sabres laser normaux, la longueur de leur lame s’adaptera à la taille et au style de combat de leur porteur. Plus important encore, la couleur de leur lame changera pour refléter le potentiel de Force et l’alignement de celui qui les manie. Entre les mains de Kara non entraînée, le sabre laser de Juro avait une lame courte et presque transparente, mais à mesure qu’elle grandit en puissance et en habileté, il devient plus long et prend une teinte verte familière. Pour Ethan au cœur pur, son sabre laser devient immédiatement d’un bleu semblable à celui d’un Jedi, mais pour les Sith qui l’accompagnaient, les lames deviennent rouges. Pour Homen en conflit, cependant, sa lame passe du rouge Sith au violet Jedi alors qu’il se rend compte que sa véritable loyauté est envers la Force, pas son côté obscur. Star Wars Visions utilisé les armes dynamiques de Juro de la manière peut-être la plus créative à ce jour.

