Star Wars: Ashley Eckstein de Clone Wars partage le beau cadeau qu’elle reçoit avant le défilé de mode virtuel de son univers

Oh oui. Oh oui. Il m’a été envoyé par les maîtres constructeurs LEGO à Enfield, Connecticut, et ils sont tout simplement incroyables. Je veux dire, le fait que quelqu’un puisse être, en tant que travail, un LEGO Master Builder, je pense que c’est l’un des emplois les plus cool que vous puissiez avoir. Donc, le fait qu’il s’agisse d’une pièce sur mesure construite pour moi par un maître d’œuvre m’épate tout d’abord. Et ils l’ont soigneusement emballé et me l’ont envoyé tout emballé dans du papier bulle. Et je le garde toujours dans le papier bulle. Je veux dire, c’est un embrayage très solide. Comme il est très bien fait, vous savez, à moins que vous ne le laissiez tomber. Je veux dire, ça ne va pas s’effondrer. Et c’est définitivement fonctionnel. Comme, je peux l’utiliser comme un véritable embrayage. Mais je vais le garder pour des occasions très spéciales…. Oui, je l’ai certainement manipulé avec soin. Mais vous savez, c’est une si belle pochette. C’est tellement bien fait. Et si bien fait, que vous me reverrez certainement le porter à nouveau. Je vais le garder pour des occasions spéciales. Je suis sûr que je l’apporterai à Star Wars Celebration l’année prochaine.