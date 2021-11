STAR WARS : Bande-annonce cinématographique trompée de The Old Republic

La célébration d’un an de notre 10e anniversaire démarre avec Legacy of the Sith, une nouvelle extension qui marque le point de départ d’une année complète d’intrigues galactiques, de conflits et de mystères. Legacy of the Sith enverra les joueurs dans les profondeurs les plus sombres et les plus éloignées de la galaxie et débloquera la possibilité de choisir votre style de combat personnel, offrant plus d’options que jamais pour vivre dans votre propre fantaisie Star Wars.

