Star Wars Day 2021: Comment est née la commémoration de la franchise Space Opera?

A l’occasion du Star Wars Day 2021, Google utilise une animation. (Image de fichier: IE)

Jour de Star Wars: Chaque année, de manière informelle, le 4 mai, les fans de la franchise médiatique Star Wars célèbrent la Journée internationale de la guerre des étoiles. Star Wars est une franchise médiatique d’opéra spatial créée par George Lucas qui a débuté en 1977 avec la sortie du premier film Episode IV: Un nouvel espoir. La sortie du film a été suivie de deux autres films, qui ensemble ont fait la trilogie originale, même s’ils ont été titrés rétroactivement comme le premier film – Episode V: L’Empire contre-attaque en 1980 et l’épisode VI: Le retour du Jedi en 1983. Peu de temps après la sortie du premier film, Star Wars est devenu une sensation pop, et a maintenant été étendu à divers médias, y compris les séries télévisées, les romans, les bandes dessinées, ainsi que les jeux vidéo. Il est devenu un univers fictif et est également à la base de plusieurs attractions de parcs à thème. Au fil des ans, plusieurs conventions Star Wars ont également eu lieu. Mais comment est née la Journée internationale de la guerre des étoiles? Découvrons-le

Star Wars Day: Histoire de la célébration

Star Wars est devenu une sensation pop et plusieurs de ses citations sont devenues très populaires. L’un d’entre eux, probablement le plus connu même de ceux qui ne suivent pas activement la franchise, est «May the Force with you».

Fait intéressant, la date, le 4 mai, est apparue comme un jeu de mots sur ce slogan même – «Que le quatrième soit avec vous». Bien que cette célébration ou fête n’ait pas été créée à l’origine par Lucasfilm, une filiale de production de Walt Disney qui est surtout connue pour la production de Star Wars, Disney l’a adoptée comme fête de célébration après que les fans du monde entier aient commencé à commémorer le jour comme Star Wars Day.

«May the Fourth be with you» a été enregistré pour la première fois lorsque l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher a pris le poste le 4 mai 1979 et que son parti, les conservateurs, a placé une annonce pour la féliciter. Il disait: «Que le quatrième soit avec vous, Maggie. Toutes nos félicitations.” Depuis lors, il y a eu plusieurs cas où la phrase a été référencée dans des situations non Star Wars, et elle est maintenant souvent citée par des gens, même s’ils ne connaissent même pas ou ne comprennent pas tout à fait la référence originale.

À l’occasion du Star Wars Day 2021, Google utilise une animation dans laquelle chaque fois qu’un utilisateur recherche Star Wars ou tout ce qui y est lié, il y a une explosion de confettis virtuels sur l’écran du navigateur. Les confettis virtuels montrent des bannières indiquant «Que le quatrième soit avec vous», Yoda et des sabres laser entre autres.

Star Wars: La franchise originale

La franchise Star Wars traite d’une galaxie «lointaine, très lointaine» où les humains coexistent avec de nombreuses espèces extraterrestres et des robots, qui les assistent dans leurs routines quotidiennes. Il décrit également l’existence d’une technologie d’hyperespace à vitesse lumineuse, qui fait des voyages interplanétaires un phénomène courant. Il existe un pouvoir mystique, connu sous le nom de Force, qui est fort chez certaines personnes, leur permettant d’exécuter des super pouvoirs. Il y a deux ordres chevaleresques majeurs qui peuvent utiliser la Force – les Jedi et les Sith, les Jedi agissant comme les gardiens de la paix de la République Galactique et les Sith utilisant le côté obscur de la Force.

Alors que la trilogie originale de Star Wars se terminait en 1983, George Lucas est revenu pour créer une trilogie préquelle en 1999, en commençant par Episode I: The Phantom Menace, suivi par Episode II: Attack of the Clones en 2002, puis Episode III: Revenge of the Sith en 2005.

Cependant, en 2012, George Lucas a décidé de vendre Lucasfilm, sa société de production, à Disney alors qu’il décidait de se retirer de la réalisation de films à succès et de se concentrer sur de petits films à budget indépendant à la place, et une trilogie consécutive de Star Wars a ensuite été publiée à partir de Episode VII: The Force Awakens en 2015, Episode VIII: The Last Jedi en 2017 et Episode IX: The Rise of Skywalker en 2019. George Lucas n’a aucun rôle dans la création de la suite de la trilogie ou des trois films d’anthologie, dont deux sont sortis en 2016 et 2018 et dont le troisième devrait sortir en 2023.

Les trois trilogies forment ensemble la saga Skywalker.

Au fil des ans, la franchise est devenue un tel succès que plusieurs séries télévisées de divers réseaux ont également été dérivées des films, notamment Droids et Ewoks d’ABC, The Clone Wars de Cartoon Network, qui a ensuite été repris par Netflix puis Disney +, et la résistance de Disney Channel. Disney + a également publié ou est en train de sortir plusieurs séries d’action en direct comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi.

