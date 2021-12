Star Wars Eclipse en début de développement par le développeur Quantic Dream

Les fans de Star Wars ont eu une belle surprise lors des Game Awards 2021 avec l’annonce de Star Wars Eclipse par le développeur Quantic Dream et Lucasfilm Games.

Le développeur de Detroit : Become Human and Beyond : Two Souls propose un jeu Star Wars qui se déroule à l’époque de la Haute République, l’ère précédant la mise en place des préquelles. Star Wars Eclipse est au début du développement, donc on ne sait pas grand-chose sur le jeu en dehors de ce que la bande-annonce dramatique du premier aperçu cinématographique nous a montré.

En parlant de bandes-annonces, voici notre premier aperçu officiel de ce que Quantic Dream a concocté avec Star Wars Eclipse.

A noter également, Quantic Dream a déclaré que Star Wars Eclipse sera « un jeu d’action-aventure aux ramifications complexes qui peut être vécu de plusieurs manières et met le destin de plusieurs personnages jouables entre vos mains ». Ça a l’air chouette !