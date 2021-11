Star Wars, en fait ! La NASA lancera la première mission d’essai de défense de la Terre contre les astéroïdes le 23 novembre ; Des détails

DART a été construit au cours des dernières années et demie, a déclaré l’agence. (Image : NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman)

Astéroïdes dangereux : L’agence spatiale américaine NASA est prête à lancer sa mission de test de défense planétaire – la première à être réalisée à ce jour. La mission s’appelle Double Asteroid Redirection Test ou DART et elle sera lancée le 23 novembre. Faisant le point sur la mission, la NASA a déclaré que l’équipe avait rempli le vaisseau spatial de carburant et que de nombreux tests finaux avaient également été effectués. Maintenant, l’équipe est en train de répéter pour la mission. Pour donner un peu de contexte, les scientifiques se sont inquiétés des astéroïdes dangereux qui pourraient entrer en collision avec la Terre et entraîner un sort similaire à celui que les dinosaures avaient connu il y a des millions d’années. Par conséquent, de nombreuses solutions ont été proposées au fil des ans pour protéger la Terre de ces astéroïdes dangereux. Le précurseur parmi ces solutions est la déviation physique des astéroïdes pour modifier légèrement leur trajectoire afin qu’ils n’entrent pas en collision avec la Terre.

Maintenant, la NASA se prépare à lancer la première mission de test vers cet objectif final. La mission DART serait la première mission d’essai de défense planétaire à être réalisée par une agence spatiale dans le monde, et son objectif est un petit astéroïde lunaire appelé Dimorphos. Cet astéroïde orbite autour d’un plus gros astéroïde, Didymos. Bien que Dimorphos ne soit pas dangereux et ne représente aucune menace pour la Terre, la mission vise uniquement à tester si le vaisseau spatial DART serait suffisant pour atteindre de manière autonome un astéroïde cible et l’impacter cinétiquement.

L’agence spatiale utiliserait alors des télescopes basés sur la Terre pour mesurer comment l’impact affecterait le système d’astéroïdes. En utilisant ces données, l’agence serait en mesure d’améliorer la modélisation ainsi que les capacités de prévision afin que les scientifiques soient mieux préparés au cas où ils découvriraient un astéroïde réel représentant une menace pour la Terre.

DART a été construit au cours des un an et demi, a déclaré l’agence, tout en suivant le protocole COVID, et de nombreuses technologies ont été installées sur le vaisseau spatial pour les tests, y compris le système de propulsion ionique NEXT-C de la NASA qui améliorerait les performances comme ainsi que l’efficacité énergétique pour les missions dans l’espace lointain.

La mission serait lancée à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, et pour cela, le DART a été emmené à l’installation de traitement de charge utile SpaceX près de Lompoc en Californie le 26 octobre.

