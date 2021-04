Star Wars et 5 autres franchises majeures avec Mads Mikkelsen impliquées

Pour le public américain, Mads Mikkelsen n’est peut-être pas un nom familier, mais il y a de fortes chances que vous connaissiez le travail de l’acteur danois. Que ce soit Casino Royale, Rogue One: A Star Wars Story, ou Doctor Strange, pour ne citer que quelques-uns de ses titres de premier plan, la star de Another Round a fait une carrière lucrative en jouant des rôles mineurs ou majeurs dans certains des plus grands films de le monde.

Cette tradition se poursuit avec deux titres à venir, qui le trouveront dans le monde magique de Poudlard dans Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 et agissant dans l’une des plus grandes franchises de films d’action de l’histoire du cinéma dans Indiana Jones 5. Si vous aimez l’acteur (vous êtes fou de Mads) mais vous ne savez pas vraiment où vous avez vu le célèbre acteur auparavant, nous sommes là pour vous aider. Voici les célèbres franchises de films mettant en vedette le seul et unique Mads Mikkelsen. Et cet article contient spoilers.