‘Star Wars’ et Anime se rencontrent dans la série Disney+ ‘Visions’

En 1977, le public du monde entier a regardé Star Wars dans les salles pour la première fois. Le film de science-fiction emblématique de George Lucas est rapidement devenu un phénomène, et plus de 40 ans plus tard, Star Wars est un genre (et une industrie) en soi, s’étendant à travers les films, les livres, les jeux vidéo, les bandes dessinées, les émissions de télévision et au-delà. Depuis que la partition de John Williams nous a tous introduits dans une galaxie lointaine, très lointaine, l’univers de Star Wars est profondément enraciné dans la culture et le cinéma japonais. Maintenant, avec la sortie de l’anthologie d’anime Star Wars: Visions, la narration de Star Wars a bouclé la boucle, alors que sept studios d’anime japonais ont saisi l’opportunité de raconter de toutes nouvelles histoires de Star Wars avec une sensibilité japonaise distincte.

Visions propose neuf courts métrages, tous sortis sur Disney + mercredi dernier. La création et le contenu de la série, qui peuvent être entendus avec des voix japonaises ou avec des doublages anglais, marquent une rupture significative par rapport à l’affaire Star Wars typiquement produite par Lucasfilm. Le support d’animation n’est pas un territoire inexploré pour la franchise: de la micro-série sous-estimée Clone Wars de Genndy Tartakovsky au récent spin-off de The Clone Wars The Bad Batch, les séries animées sont une avenue de narration cohérente pour Lucasfilm depuis des années. Mais il est rare que la société de production renonce au contrôle créatif comme elle l’a fait en collaborant avec des studios d’animation japonais de premier plan pour créer Visions, qui n’est pas lié (et s’écarte souvent) du plus grand canon de Star Wars.

En s’associant à ces studios d’animation, dont Production IG et Trigger, Lucasfilm a compilé une série d’anthologies qui offre une perspective japonaise unique sur l’univers de Star Wars, à la fois fraîche et familière. Chacun des neuf épisodes suit de nouveaux personnages originaux – à l’exception de quelques visages familiers dans “Tatooine Rhapsody” de Studio Colorido – dont les voyages se déroulent en tranches de 14 à 23 minutes qui font souvent allusion aux thèmes et personnages archétypaux de Star Wars. dynamique, tout en intégrant plus directement que jamais la culture japonaise. À juste titre, Visions est complété par deux courts métrages qui rendent hommage au légendaire cinéaste japonais Akira Kurosawa, dont les films ont été l’une des plus grandes sources d’inspiration de Lucas dans Star Wars.

Kurosawa, peut-être le cinéaste japonais le plus célèbre de tous les temps, a influencé une génération de cinéastes américains de renom, dont Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et George Lucas. Seven Samurai (1954) de Kurosawa a inspiré The Magnificent Seven (1960), le western américain qui a contribué à faire de Steve McQueen une superstar, tandis que Yojimbo (1961) a fait de même pour A Fistful of Dollars (1964) de Clint Eastwood. Pour Lucas, The Hidden Fortress (1958) de Kurosawa a fourni le modèle pour A New Hope. “La seule chose qui m’a vraiment frappé à propos de Hidden Fortress et qui m’a vraiment intrigué, c’est le fait que l’histoire a été racontée par les deux personnages les plus bas”, a déclaré Lucas dans une interview en 2001 pour The Criterion Collection. “J’ai décidé que ce serait une bonne façon de raconter l’histoire de Star Wars, qui consiste à prendre les deux personnages les plus humbles, comme Kurosawa l’a fait, et à raconter l’histoire de leur point de vue, qui dans le cas de Star Wars était les deux droïdes. ”

Lucas a crédité cette perspective narrative comme la plus forte influence que The Hidden Fortress a exercée sur la création de A New Hope, mais les parallèles entre les deux films sont beaucoup plus profonds. Les deux histoires se déroulent au milieu de guerres civiles et présentent d’anciens généraux chargés des missions cruciales d’escorter des princesses à forte volonté à travers les lignes ennemies, comme ces humbles personnages auxquels Lucas a fait référence – Tahei et Matashichi dans Hidden Fortress, C-3PO et R2- D2 dans Un nouvel espoir – trébucher pour le trajet. Lucas a même approché Toshiro Mifune, l’homme principal de Kurosawa, pour les rôles d’Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador, que Mifune a tous deux refusés en raison des inquiétudes que Star Wars pourrait déprécier l’image du samouraï, selon sa fille.

Les points de l’intrigue de The Hidden Fortress ne sont bien sûr pas le seul impact que les travaux de Kurosawa ont eu sur Lucas lorsqu’il a commencé à construire son univers Star Wars. Des styles esthétiques comme les transitions d’effacement à l’accent central de la saga Skywalker sur les guerriers Jedi de type samouraï, le jidaigeki de Kurosawa – le terme japonais pour les drames d’époque – et d’autres films sont au cœur des histoires de Lucas Star Wars. Dersu Uzala (1975) met en scène deux hommes qui se perdent lors d’une expédition enneigée en Sibérie lorsqu’ils sont pris dans une tempête de neige soudaine – plus tard repris dans le sauvetage de Luke Skywalker par Han Solo sur Hoth dans L’Empire contre-attaque – et présente un personnage de type Yoda dans Dersu , ainsi que des visuels d’un coucher de soleil binaire rappelant Tatooine.

Même à l’ère Disney, l’influence de Kurosawa est plus présente que jamais. Dans The Last Jedi, le réalisateur Rian Johnson a canalisé Rashomon (1950) – une histoire encadrée par des récits subjectifs et contradictoires d’un viol et d’un meurtre du point de vue de plusieurs témoins – dans les récits contradictoires de l’incident entre Luke et Ben Solo qui a finalement transformé le padawan en Kylo Ren. Et à la fois dans le style et le fond, l’impression durable de Kurosawa se retrouve dans les aventures hebdomadaires du Mandalorien, plus particulièrement dans sa défense à la Seven Samurai d’un village reculé dans la première saison de The Mandalorian.

“J’ai dit:” Écoutez, je ne veux pas être autant influencé par Star Wars “”, a déclaré le créateur de Mandalorian Jon Favreau dans un épisode de Disney Gallery: The Mandalorian, rappelant comment il a présenté la série. “‘Nous voulons vraiment être cohérents avec Star Wars, mais je veux être influencé par ce qui a influencé George, alors regardons vraiment les films de samouraï, regardons vraiment les films de Kurosawa.’ Et ce genre de chose a conduit à toute cette histoire de Lone Wolf and Cub qui semblait également s’appliquer à certains égards.

Mis à part Kurosawa, les mangas et anime japonais ont également mis leur empreinte sur Star Wars en dehors de la trilogie originale. Comme Favreau l’a reconnu, l’ambiance père-fils entre Mando et Grogu qui anime The Mandalorian remonte à Lone Wolf et Cub. La série de mangas emblématique, qui s’est déroulée à l’origine dans les années 1970, raconte les aventures d’un bourreau en disgrâce pour le shogunat Tokugawa, Ogami Itto, et son jeune enfant, Daigoro, après qu’Ogami ait été contraint de prendre la vie d’un assassin voyou. La configuration peut être différente pour l’union improbable entre le chasseur de primes et son bébé compagnon bien-aimé, mais la connexion est similaire. D’autres séries de mangas populaires comme Akira, ainsi que le film d’animation du même nom de 1988, ont contribué à inspirer des visuels et des points d’intrigue vus dans L’Attaque des clones et La guerre des clones de Tartakovsky, ainsi que le duel fatidique entre Obi-Wan et Anakin dans Revenge of les Sith, qui empruntent des éléments de la bataille décisive de Tetsuo et Kaneda.

L’échange culturel Est-Ouest de Star Wars n’a pas fonctionné à sens unique : Anime a également incorporé des éléments de Star Wars, comme en témoignent les sabres à faisceau présentés dans la franchise Gundam, les westerns spatiaux comme Cowboy Bebop, ou même le film Akira, dont le réalisateur Katsuhiro Otomo a cité Star Wars comme l’une de ses principales influences. Compte tenu des liens de Star Wars avec les mangas et les anime, il semble naturel, voire prédestiné, qu’une série comme Visions se concrétise, en particulier à la lumière de la popularité croissante des anime aux États-Unis ces dernières années. Cela aide également que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, soit à fond dans le genre. “[Kennedy is] aussi un grand fan d’animation et un grand fan d’anime, et a beaucoup contribué à apporter beaucoup de [Studio Ghibli co-founder Hayao] Le travail de Miyazaki à l’Ouest », a récemment expliqué le producteur exécutif de Visions, James Waugh, au Hollywood Reporter. «Et donc à un moment donné, il y a eu définitivement une conversation du ‘Tout le monde continue de parler de combien ils aiment ça. Allons rencontrer ces gens. Voyons comment nous pourrions faire cela. C’était donc définitivement son impulsion. »

Alors que Visions unit enfin les mondes de longue date connectés de Star Wars et de l’anime dans un projet Lucasfilm, il offre également une fenêtre à travers laquelle explorer des éléments de la culture japonaise et du jidaigeki qui ont été tissés dans les concepts de base de l’univers Star Wars à sa création. (Même le terme “Jedi” est généralement supposé dériver de “jidaigeki.”) La Force, le champ énergétique très important qui relie tous les êtres vivants, est largement inspirée des croyances bouddhistes et shintoïstes, tandis que les Jedi sont essentiellement des samouraïs de l’espace – épée -des guerriers brandissants qui vivent consciencieusement selon un code moral de type Bushido fondé sur un sens de la justice, de l’honneur, du courage et du sacrifice.

La relation maître-apprenti qui sous-tend l’Ordre Jedi et la Règle des Sith sur deux s’inspire de la dynamique senpai-kohai de la culture japonaise qui lie un membre de haut rang de la société à son homologue junior. Les vêtements Jedi standard rappellent les robes couramment portées par les samouraïs, tandis que certains des couvre-chefs les plus emblématiques de Star Wars, du masque noir de Dark Vador à l’armure mandalorienne originale de Boba Fett, s’apparentent aux types de casques que les samouraïs porteraient sur le champ de bataille pour frapper. peur dans le cœur de leurs ennemis. Et le combat au sabre laser ressemble étroitement aux pratiques de jeu d’épée du katana. Divers épisodes de Visions redéfinissent l’apparence et le fonctionnement des sabres laser, mais dans un cas, la lame revient à ses racines lorsque le katana et le sabre laser sont fusionnés en un seul :

Capture d’écran via Disney+

Deux des épisodes les plus forts de Visions sont des épisodes qui s’inspirent le plus directement des œuvres de Kurosawa : “The Duel” et “Akakiri”. “The Duel”, créé par Kamikaze Douga – le studio d’animation qui a récemment aidé à réinventer le Dark Knight comme Batman Ninja – utilise l’esthétique en noir et blanc trouvée dans la grande majorité des films de Kurosawa et se concentre sur un ronin de style Yojimbo qui sauve un village d’anciens pillards impériaux et d’un seigneur Sith. (Le mois prochain, un roman d’Emma Mieko Candon continuera son récit.) “Akakiri”, de Science SARU, est un autre analogue à The Hidden Fortress, avec le Jedi Tsubaki escortant la princesse Misa à travers le territoire ennemi avec l’aide de deux roturiers avares— bien que cette histoire se termine par un destin plus sombre pour le guerrier héroïque et la princesse.

Ailleurs dans la série, les créateurs utilisent l’esthétique kawaii de la gentillesse souvent trouvée dans les anime, qui informe l’hommage à Astro Boy dans “T0-B1” de Science SARU et l’opéra rock de style chibi de “Tatooine Rhapsody”. (« Tatooine Rhapsody » comporte également un bop punk-rock appelé « Galactic Dreamer » qui attire même l’attention du groupe Cantina le plus célèbre de Mos Eisley.) D’autres épisodes comme « Lop & Ocho » (Geno Studio) abordent la dynamique familiale ancrée dans la domaine des films classiques de yakuza, tandis que “The Village Bride” (Kinema Citrus) met en évidence le lien culturel traditionnel japonais avec les montagnes. Ces deux courts métrages partagent un fil conducteur de réflexion sur les cicatrices psychologiques et physiques de la guerre, de l’environnement aux survivants laissés pour compte, des thèmes qui sont devenus particulièrement répandus dans le cinéma japonais après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre nucléaire.

À travers neuf brefs récits de sept studios d’anime, Visions présente une merveilleuse variété de styles d’animation et de musique tout en offrant une vision tonale rafraîchissante de l’univers Star Wars – et après 11 films majeurs et d’innombrables propriétés annexes, ce n’est pas une mince affaire. Lucasfilm a eu sa juste part de “différences créatives” ces dernières années avec des cinéastes qui se sont trop éloignés de son propre agenda, et il a recyclé de nombreux éléments de l’histoire de la trilogie Star Wars originale dans la trilogie Disney la plus récente. Mais en externalisant et en confiant son univers bien-aimé à des studios d’animation japonais, Lucasfilm a été récompensé par de nouvelles versions passionnantes de Star Wars qui ne sont pas soumises à une continuité restrictive et parfois limitante.

Des décennies après que Kurosawa ait inspiré Lucas et que Lucas ait par la suite inspiré des animateurs japonais, Lucasfilm a poursuivi ce compromis culturel entre l’Est et l’Ouest, permettant aux créateurs accomplis et aux vrais fans de Star Wars qui ont façonné les mondes de Visions de payer. hommage aux racines japonaises de la franchise. Comme toute série d’anthologies conçue par divers cinéastes travaillant indépendamment les uns des autres, Visions n’est pas homogène et certains épisodes fonctionnent mieux que d’autres. Mais tous les fans de Star Wars ou d’anime qui ont jusqu’à présent retardé le démarrage de Visions – peut-être par fatigue de la franchise à une époque de saturation provoquée par Disney – devraient poursuivre cette série à la vitesse de la lumière.