Star Wars et Frozen Top Liste des attractions impressionnantes se dirigeant vers le tout nouveau navire de croisière de Disney

Star Wars: Salon Hyperspace

Les fans de Star Wars ont eu beaucoup à apprécier avec la création de Star Wars: Galaxy’s Edge à la fois à Disneyland et à Walt Disney World. Dans ces endroits, vous pouvez faire l’expérience de piloter le Millennium Falcon ou simplement prendre un verre dans la cantina. Bien que Disney Wish ne vous laisse pas piloter le Falcon, vous pouvez toujours prendre un verre. Cependant, plutôt que d’être une cantine un peu grungy, le Star Wars: Hyperspace Lounge vous met à bord d’un vaisseau spatial de luxe. Ici, vous pouvez prendre un verre tout en admirant par la fenêtre plusieurs mondes de Star Wars, comme Tatooine, Mustafar et, bien sûr, Batuu. Le salon Hyperspace semble être très similaire à ce que nous nous attendons à voir lorsque Star Wars: Galactic Starcruiser ouvrira à Walt Disney World. Dans la soirée, le salon Hyperspace sera une expérience réservée aux adultes, bien qu’il soit ouvert à tous les âges plus tôt dans la journée.