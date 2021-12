Star Wars : Hunters – Entrez dans l’arène | Bande-annonce de gameplay

Star Wars : Hunters Landing sur Nintendo Switch et appareils mobiles en 2022 ! Les équipes se préparent, le spectacle va commencer, des cris de joie se font entendre depuis les sièges. Rencontrez les combattants, découvrez leur style de combat unique et découvrez leurs capacités uniques dans des batailles passionnantes en équipe 4v4. Explorez des cartes dynamiques inspirées des lieux emblématiques de Star Wars, dégainez leur meilleure stratégie de combat et préparez-vous à faire vibrer l’arène et à atteindre la gloire.

