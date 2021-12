Star Wars: Hunters montre la force dans une nouvelle bande-annonce flashy

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Star Wars : Chasseurs est une version à venir intrigante pour Switch et mobiles, une version PVP gratuite de la franchise emblématique. Sa sortie a été repoussée à l’année prochaine il y a quelques mois, mais maintenant, le développeur Zynga a dévoilé une bande-annonce de gameplay officielle pour le montrer.

Cela semble prometteur, mais souligne qu’il s’agit de séquences mobiles, utilisant sans aucun doute le matériel le plus récent et le plus puissant pour montrer le jeu sous son meilleur jour. Avec les visuels relativement simples, cependant, j’espère que la version Switch tiendra le coup.

Comme c’est le cas depuis un certain temps, vous pouvez vous rendre sur son site officiel pour plus d’informations sur le jeu, y compris des détails sur le casting jouable. Vous pouvez également enregistrer une adresse e-mail pour avoir droit à des cadeaux lors de sa sortie.

Curieusement, il a été lancé en douceur sur Android dans une poignée de pays il y a quelques semaines, en Inde, aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie ; en conséquence, nous espérons qu’il arrivera tôt l’année prochaine.

