Star Wars Jedi: Fallen Order pourrait arriver sur PS5 et Xbox Series X / S selon le tableau de classement allemand Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 13h36 GMT Star Wars Jedi: Fallen Order pourrait voir une version native sur PS5 et Xbox Series X / S passer par une liste de notes en Allemagne. Ces versions de Star Wars Jedi: Ordre déchu ont été notés par le tableau de classement des jeux USK allemand (merci, Gematsu). Cela signifierait que le jeu serait une version native de nouvelle génération du jeu. Une mise à jour optimisant le jeu pour les nouvelles consoles a été publiée plus tôt cette année, car le jeu est rétrocompatible pour les deux consoles. La mise à jour a augmenté la fréquence d’images à 60 FPS, augmenté le post-traitement et augmenté la résolution dynamique. Jedi: Fallen Order est sorti en novembre 2019 et a réussi à déplacer huit millions d’unités à la fin du mois de décembre. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous disposez du service EA Play et pouvez jouer à Star Wars Jedi: Fallen Order sur les consoles Xbox dans le cadre de votre abonnement. Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici. Regardez sur YouTube

