Star Wars Jedi: La suite de Fallen Order devrait mettre en vedette Merrin

Les rapports qu’une annonce pour une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order arrive cette année est une bonne nouvelle pour moi. Jouer à travers l’action-aventure Star Wars de Respawn était l’une de mes expériences préférées de 2019, donc je suis enthousiasmé par le potentiel de continuer l’aventure de l’équipage Stinger Mantis. Mais si je pouvais faire une suggestion pour une suite, je pense que Respawn devrait changer le protagoniste du prochain jeu. Au lieu de Cal, nous devrions jouer le rôle de Merrin.

Dans Fallen Order, Merrin est l’un des derniers membres survivants du clan Nightsister de Dathomir. Les Nightsisters sont essentiellement des sorcières de l’espace qui utilisent une variante de la sorcellerie de la Force pour effectuer une magie arcanique, dont Merrin semble particulièrement habile. Après que Merrin ait rencontré Cal, les deux se lient sous la conviction partagée qu’ils sont les derniers de leurs ordres respectifs, et elle se joint à lui et à l’équipage de Stinger Mantis dans leur combat. Elle ajoute une merveilleuse légèreté à la dynamique de l’équipe, et l’acteur Tina Ivlev fait un travail incroyable en exprimant et en décrivant Merrin comme cette personne adorable et socialement maladroite qui cache ce côté d’elle avec un sarcasme sec.

Lecture en cours : l’évolution des jeux Star Wars

Il est temps que les jeux Star Wars deviennent étranges, et quoi de plus délicieusement étrange que de jouer en tant que sorcière de l’espace ? Comme les Nightsisters ne sont essentiellement que des variantes de Jedi ressemblant à des sorcières, Merrin correspondrait le plus naturellement aux mécanismes de jeu établis vus dans Fallen Order. Dans le jeu, nous voyons Merrin utiliser ses pouvoirs pour déplacer des objets par télékinésie, elle a donc déjà en quelque sorte la Force Push and Pull de Cal. Sa capacité à se téléporter dans des endroits difficiles d’accès remplace également naturellement le double saut de Cal.

Mais c’est là où Merrin diffère de Cal où je pense que Respawn pourrait mettre en œuvre de nouveaux concepts de gameplay intrigants. Merrin a démontré sa capacité à ressusciter les morts, à améliorer les capacités des autres, à masquer des objets et à lancer des ichors comme des explosions mortelles – et c’est exactement ce que nous avons vu. Si Merrin ressemble à d’autres puissantes Nightsisters, elle possédera des compétences supplémentaires comme la capacité de maîtriser les esprits affaiblis afin qu’ils se soumettent à sa volonté. Les sœurs de la nuit sont également exceptionnellement athlétiques, excellant avec les armes de mêlée et les arcs et flèches. Et comme la plupart apprennent à préparer des potions utiles et nocives, Merrin pourrait posséder le don de créer des baumes bénéfiques et des poisons mortels.

Fondamentalement, si Respawn voulait créer une version de Fallen Order dans laquelle vous jouiez davantage en tant qu’utilisateur de Dark Side qu’en tant que Jedi, mais en veillant à ce que vous soyez toujours un héros, alors Merrin fait parfaitement l’affaire. Je pense que cela aidera à empêcher une suite de Fallen Order de se sentir trop similaire. De plus, cela évite à Respawn d’avoir à trouver une raison étrange pour laquelle Cal devrait réapprendre des capacités qu’il devrait déjà connaître des événements de Fallen Order (je le supporte pour Samus, mais Fallen Order n’est pas Metroid). Transformez Cal en un rôle d’enseignant, où il transmet les compétences qu’il a acquises dans Fallen Order à Merrin, lui permettant de mélanger les capacités Jedi avec les sorcelleries d’une Nightsister.

De plus, entre vous et moi, je suis tellement, tellement, tellement fatigué de jouer à des jeux Star Wars en tant qu’humain. The Old Republic offre une belle variété, mais la plupart des jeux Star Wars modernes vous voient jouer en tant qu’humains – Battlefront II, Fallen Order, Squadrons et (vraisemblablement, à moins qu’il n’y ait des plans pour modifier la personnalisation des personnages) les prochains PS5 et PC d’Aspyr. le remake de Old Republic présente tous des protagonistes humains. C’est fait. Nous avons vu à plusieurs reprises l’univers de Star Wars à travers les yeux des humains. Nous n’avons pas à continuer à écrire ces histoires.

Une suite de Fallen Order avec Merrin est un moyen sûr de mélanger les choses, car les Nightsisters sont toujours comme des humains. Mais au moins, ils ont toujours une apparence extraterrestre, et cela ouvre une tonne d’histoires possibles que Respawn pourrait explorer que de nombreux jeux Star Wars ne font pas. Surtout si la suite se déroule juste après la campagne de Fallen Order, alors que l’Empire Galactique est encore à son apogée et que la xénophobie de Palpatine se serait répandue dans toute la galaxie. Cal est un paria en tant que Jedi, mais il est toujours humain et aurait donc plus d’opportunités dans une galaxie dirigée par l’Empire que Merrin. Qu’est-ce que cela lui fait ? Qu’est-ce que cela fait de Cal quand/s’il le remarque ? Cela change-t-il la dynamique entre eux de quelque façon que ce soit? Ce sont des questions auxquelles j’ai besoin de réponses.

Dans mon esprit, je vois une suite de Fallen Order mettant en vedette Merrin comme une sorte de situation de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Un jeu potentiellement plus court mais avec une boucle de gameplay de base beaucoup plus serrée qui supprime toutes les choses qui semblaient un peu étrangères dans le premier jeu (je ne veux vraiment pas perdre de temps à chercher à nouveau des couleurs de poncho et de coque de navire légèrement différentes), et changer un peu le combat avec de toutes nouvelles mécaniques (les pouvoirs de sorcière de Merrin étant construits sur les capacités de Cal’s Force, similaires aux pouvoirs de bio-électricité et d’invisibilité de Miles étant construits sur la toile et l’exploration des murs de Peter).

Dans mon monde idéal, une suite de Fallen Order met en vedette Merrin. Mais je pouvais voir d’autres protagonistes assumer ce rôle aussi, à condition que Respawn veuille utiliser cette franchise comme véhicule pour des « histoires sur les Jedi » par opposition aux « histoires sur l’équipage Stinger Mantis ». Je serais prêt à ce que le prochain jeu Star Wars Jedi ressemble à ce qu’était Fallen Order lors de sa première sortie et présenterait un tout nouveau groupe de personnages jamais vu auparavant. Merrin reste cependant mon premier choix en tant que héros. En tant que meilleure partie de Fallen Order, elle mérite d’être à l’honneur pour le suivi de ce jeu.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.