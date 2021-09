Star Wars : Knights of the Old Republic arrive sur Switch en novembre

Annoncé hier lors d’une présentation Nintendo Direct, Aspyr apporte Chevaliers de l’Ancienne République pour Switch le 11 novembre.

Jetez-y un œil sur Switch ci-dessous, gracieuseté d’IGN.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans le jeu, avec celui-ci disponible sur Switch, vous pourrez jouer au RPG à la fois à la maison et en déplacement – et faites-nous confiance – vous voudrez le prendre en déplacement car il est difficile à poser. Même après toutes ces années.

Pour ceux qui ne connaissent pas le titre Star Wars, il se déroule quatre mille ans avant l’Empire Galactique, période pendant laquelle des centaines de Chevaliers Jedi sont tombés au combat contre les Sith. Vous, cher joueur, êtes le dernier espoir de l’Ordre Jedi, vous devez donc maîtriser le pouvoir de la Force et sauver la République. Mais attention : vous pourriez être attiré du côté obscur. Ils ont des cookies, tu sais.

Avec KOTOR, vous pouvez vous attendre à de nombreux personnages, créatures, véhicules et planètes uniques. Votre personnage peut être personnalisé et les choix que vous faites tout au long du jeu auront un impact sur vos expériences avec l’histoire et votre équipe.

Au fur et à mesure que vous vous aventurez dans huit mondes de Star Wars tels que Tatooine et Kashyyyk, vous pourrez utiliser plus de 40 capacités différentes et manier votre sabre laser contre des ennemis, et vous voyagerez dans chaque monde dans votre vaisseau spatial Ebon Hawk.

Cependant, vous ne partirez pas à l’aventure seul, car vous aurez des amis pour la balade sous la forme de neuf coéquipiers au choix, dont des Twi’leks, des droïdes et des Wookiees.

Knights of the Old Republic est disponible en précommande sur le Nintendo Switch eShop pour 14,99 $, ou votre équivalent régional.

Développé par BioWare et sorti pour la Xbox et le PC d’origine en 2003, le jeu a ensuite été porté sur Mac, iOS et Android par Aspyr, et il est jouable sur Xbox 360 et Xbox One via une rétrocompatibilité.

Le jeu n’a jamais été disponible pour un système PlayStation, mais cela est sur le point de changer.

Comme annoncé plus tôt ce mois-ci, Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake est actuellement en développement chez Aspyr et Lucasfilm Games en tant que console PS5 exclusive au lancement et pour PC. Nous sommes assez excités à ce sujet honnêtement.