Star Wars: Knights of the Old Republic remake pour PS5 – Date de sortie, exclusivité et tout ce que vous devez savoir

On en parle depuis des années alors que les fans imploraient un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. Après d’innombrables rumeurs et spéculations, Lucasfilm Games a confirmé que Star Wars: Knights of the Old Republic était en train d’être refait lors du PlayStation Showcase 2021 de Sony. Cela faisait longtemps que l’illustre jeu était attendu. Knights of the Old Republic s’est imposé non seulement comme l’un des meilleurs jeux Star Wars, mais aussi comme l’un des meilleurs jeux jamais créés. Période. Avant Mass Effect et Dragon Age, il s’agissait sans doute de la version la plus importante et la plus influente de BioWare.

Le relais a maintenant été transmis à Aspyr Media, le développeur travaillant sur le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. En collaboration avec Lucasfilm Games, Aspyr espère relever la barre des remakes de jeux vidéo. Voici tout ce que vous devez savoir sur Star Wars : Knights of the Old Republic, disponible sur PS5 et PC.

Qu’est-ce que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic ?

Star Wars: Knights of the Old Republic est un RPG acclamé publié pour la première fois par BioWare en 2003. Nous savons peu de choses à quoi ressemblera le remake, mais dans une interview sur le site officiel de Star Wars, le producteur exécutif de Lucasfilm Games Orion Kellogg et Aspyr dirigent producteur Ryan Treadwell a discuté de leurs espoirs pour le projet.

Kellogg a spécifiquement noté les progrès technologiques réalisés depuis la première version du jeu, permettant à l’équipe de “le ramener sur des plates-formes modernes en utilisant des méthodes modernes”. Il a poursuivi: “Nos grands objectifs à ce sujet sont d’amener l’histoire à un public moderne et qu’elle ait autant d’impact aujourd’hui qu’elle l’était pour les joueurs lors de son lancement à l’origine.”

Il est clair que l’équipe veut que l’expérience soit authentique à l’original tout en la modernisant aux normes d’aujourd’hui. Knights of the Old Republic a été salué pour ses réalisations en matière de narration, créant une histoire inoubliable qui a marqué les joueurs au fil des décennies.

Star Wars : Knights of the Old Republic — L’histoire jusqu’à présent

Source : LucasArts

Cette section contient des spoilers.

Bien que Star Wars: Knights of the Old Republic n’ait pas été canonisé lorsque Disney a acheté la franchise et fait maintenant partie de Star Wars Legends, il reste à voir si le remake le reconnaîtra, faute d’un meilleur terme.

Knights of the Old Republic se déroule environ 4 000 ans avant les événements du cinéma. Les Jedi et les Sith semblent être au sommet de leur puissance, et étant avant que la Règle des Deux ne soit jamais mise en œuvre par les Sith, leur nombre est vaste à travers la galaxie. L’apprenti de Dark Revan, Dark Malak, a envoyé les Sith détruire la République Galactique. Le personnage du joueur, semblant souffrir d’amnésie et n’ayant aucun souvenir de son passé, se range du côté de la République et se lance dans une aventure tentaculaire pour l’arrêter.

Étant un RPG, les joueurs pouvaient choisir s’ils voulaient suivre le côté lumineux ou obscur de la Force, les conduisant finalement à vaincre ou à rejoindre les Sith. Dans l’un des plus grands rebondissements de l’histoire du jeu, vous découvrez que le personnage que vous jouiez était depuis le début Dark Revan, un puissant Seigneur Sith qui a mentoré Dark Malak.

Les lieux notables de Knights of the Old Republic incluent Dantooine, Korriban, Kashyyyk, Tatooine, Taris, et plus encore. Dantooine et Korriban, en particulier, abritent respectivement les académies Jedi et Sith.

Bien qu’ils ne soient pas jouables dans le jeu, les événements menant à Knights of the Old Republic sont tout aussi importants. Peu de temps avant la tristement célèbre guerre civile des Jedi, Dark Revan et Dark Malak (qui étaient tous deux des chevaliers Jedi à l’époque) ont conquis les Mandaloriens et sont ensuite tombés sous l’influence du côté obscur. Alors que Revan et Malak se battaient contre la République, Revan a été capturé par les Jedi et son esprit a été anéanti. Cela nous amène aux événements du jeu.

Star Wars : Knights of the Old Republic — Est-ce un remake complet ?

Source : PlayStation

À en juger par la façon dont Lucasfilm et Aspyr en parlent, cela semble être un remake complet de Knights of the Old Republic. C’est bien plus qu’un simple portage d’un remaster que nous avons vu d’innombrables fois au fil des ans. Bien que nous n’ayons pas vu à quoi cela ressemblera, je parierais que ce sera plus similaire au remake de Resident Evil 2 ou au remake de Final Fantasy 7, en révisant et en reconstruisant complètement le jeu original à partir de zéro.

Lucasfilm Games réenregistre également le dialogue, avec Jennifer Hale de retour en tant que Jedi Bastila. Aucun autre acteur vocal n’a été annoncé, mais dans le teaser de l’annonce, nous avons entendu d’autres voix familières revenir.

Star Wars : Knights of the Old Republic — Gameplay

Star Wars: Knights of the Old Republic est un RPG à la troisième personne qui contrôle de la même manière que Mass Effect et Dragon Age, bien qu’il ne soit pas considéré comme un titre en monde ouvert. Il reste à voir comment le combat sera affecté dans le remake, mais il devrait se dérouler plus près d’un RPG d’action moderne que les mécanismes au tour par tour en temps réel utilisés dans le passé. Des armes à distance et de mêlée peuvent être utilisées, y compris des sabres laser. Si Star Wars Jedi: Fallen Order est quelque chose à faire, le combat au sabre laser peut être vraiment, vraiment bon lorsqu’il est entre de bonnes mains.

En tant que RPG, les joueurs peuvent personnaliser leur propre personnage et sélectionner différentes options de dialogue lorsqu’ils parlent avec des PNJ. Il est donc raisonnable de supposer que cela reviendra.

Star Wars : Knights of the Old Republic — Qui le développe ?

Lucasfilm Games confie le développement à Aspyr Media, un studio qui a précédemment porté des versions AAA comme Borderlands 2 et Call of Duty: Modern Warfare, ainsi que de nombreux jeux Star Wars plus anciens. Ce sera de loin le projet le plus ambitieux de l’équipe à ce jour. Comme Treadwell l’a dit dans une interview, non seulement une grande partie de l’équipe a travaillé chez BioWare dans le passé (certains même dans l’équipe originale de KotOR), mais les développeurs de Demon’s Souls Remake, Ghost of Tsushima et Dragon Age: Inquisition ont été recrutés. également.

Star Wars : Knights of the Old Republic — Est-ce une exclusivité PS5 ?

Source : PlayStation

Sony Interactive Entertainment collabore au projet et publie le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic sur PS5 en exclusivité sur le lancement de la console. Il devrait également arriver sur PC. Nous ne savons pas exactement ce qu’impliquent les mots “exclusivité de lancement de console”, il n’est donc pas clair s’il s’agit d’une exclusivité chronométrée qui fera son chemin vers les plates-formes Xbox à une date ultérieure. Quoi qu’il en soit, il est considéré comme une exclusivité PS5 chronométrée pour le moment.

Star Wars : Knights of the Old Republic — Date de sortie

Star Wars : Knights of the Old Republic n’a pas encore de date de sortie. Treadwell a noté que le développement était actif “depuis un petit moment”, mais a refusé d’élaborer davantage. Compte tenu de la bande-annonce de révélation initiale que nous avons vue, il pourrait encore en être au début du développement. Sans date de sortie à proprement parler, vous ne devriez pas vous y attendre de si tôt. Au plus tôt, nous pourrions peut-être le voir fin 2022 ou début 2023, mais c’est optimiste.

