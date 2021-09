Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake sur PC et PS5

Une surprise a donné le coup d’envoi du PlayStation Showcase ce soir, et c’était Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République – Remake.

En développement chez Aspyr et Lucasfilm Games, il s’agit d’un nouveau remake du RPG vénéré original, et est en développement en tant que console PS5 exclusive au lancement et pour PC.

Le jeu a été complètement reconstruit à partir de zéro, et bien que la bande-annonce ne montrait pas grand-chose d’autre que Dark Revan, elle comportait un travail de voix off de Jennifer Hale, qui jouait Bastila Shan dans le jeu original.

« Nous avons passé ces dernières années à rassembler les meilleurs talents de l’industrie pour offrir une vision moderne de cette légende intemporelle de Star Wars », a déclaré le co-fondateur d’Aspyr, Ted Staloch.

“En tant que fans de longue date de Star Wars avec une vaste expérience de travail avec plusieurs de ses meilleurs jeux, nous avons le plus profond amour et admiration pour Star Wars: Knights of the Old Republic et nous avons hâte de partager ce remake incroyable avec le reste de la galaxie.”

Le développement du remake est dirigé par une équipe nouvellement créée composée de vétérans de l’industrie chez le développeur et éditeur Aspyr, travaillant en étroite collaboration avec Lucasfilm Games.

“Star Wars: Knights of the Old Republic se démarque parmi les histoires de Legends of Star Wars, et nous sommes ravis de nous joindre à Aspyr et Sony pour refaire cette légende pour une nouvelle génération de joueurs”, a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm. Jeux.

“Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration et partagent un engagement profond à honorer ce que les fans aiment de l’original tout en amenant de nouveaux fans dans cet incroyable voyage.”

« Près de 20 ans après ses débuts, Star Wars : Knights of the Old Republic reste l’un des remakes les plus demandés par la communauté PlayStation », a déclaré Eric Lempel, SVP, Head of Global Marketing, Sony Interactive Entertainment.

“Le moment est enfin venu de donner vie à ce rêve pour les fans purs et durs et ceux qui ne l’ont pas encore vécu.”

Situé environ 4 000 ans avant les événements de la trilogie originale, le jeu solo est sorti pour la première fois en 2003. Il est apprécié par beaucoup et est souvent classé comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

Développé à l’origine par BioWare et publié par LucasArts, le jeu est sorti sur Xbox et PC avant d’être porté sur Mac OS X, iOS et Android par Aspyr, et il est jouable sur Xbox 360 et Xbox One via une rétrocompatibilité.