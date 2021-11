Star Wars: KOTOR reçoit une sortie physique de jeux à tirage limité sur Switch

Le distributeur physique Limited Run Games a annoncé qu’il distribuerait des copies papier de Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République sur Nintendo Switch. Il s’agit du portage Star Wars le plus récent d’Apsyr pour le système hybride et sera disponible sous forme physique en éditions standard, premium et master.

L’édition standard vous coûtera 34,99 $ USD ou votre équivalent régional, la version premium est de 89,99 $ et la version principale est de 174,99 $. Les précommandes commencent plus tard cette semaine le 19 novembre et resteront ouvertes pendant six semaines. Voici un aperçu des trois versions :

édition standard

Image : @LimitedRunGames

Édition Premium

Les éditions Premium et Master de Star Wars : Knights of the Old Republic pour Switch et PC incluent : un pin’s Ebon Hawk, des cartes d’art conceptuel et plus encore !

Image : @LimitedRunGames

Édition principale

Image : @LimitedRunGames

Pour ceux que cela intéresse, des versions PC seront également disponibles. Ajouterez-vous cette version physique à votre collection Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.