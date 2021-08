Star Wars : La fin de la saison 1 de Bad Batch expliquée : qu’est-il arrivé à Nala Se ?

in

Clone Force 99 et Omega ont survécu, mais finalement, ils ont dû se mettre à nouveau en sécurité. Ils sont tous encore en fin de compte des fugitifs de l’Empire, ils ont donc dû à nouveau monter dans leur navire et probablement se cacher avec l’aide de Cid. Pour l’instant, ils font toujours des courses et espèrent rembourser une dette, mais cette dette devrait-elle être remboursée dans un proche avenir, quelle est la prochaine étape ? La réponse évidente serait apparemment qu’ils rejoindront l’Alliance rebelle, mais il reste à voir si cela se produira dans la saison 2 ou dans une autre saison.