Star Wars: Le producteur de Bad Batch parle de ramener ce grand méchant de Clone Wars

Certes, Disney + a ensuite ramené Star Wars: The Clone Wars pour une septième et dernière saison, mais comme elle ne comprenait que 12 épisodes, seuls quelques-uns de ces arcs narratifs planifiés ont pu être pleinement réalisés. En tant que tel, Cad Bane n’est jamais revenu dans Star Wars: The Clone Wars après la saison 4, mais il est maintenant de retour en action pour Star Wars: The Bad Batch, qui se déroule immédiatement après Clone Wars. À la fin de «Reunion», nous avons appris que, comme Fennec Shand, Bane avait été embauché pour récupérer Omega, et malgré les meilleurs efforts de Hunter, le chasseur de primes a réussi à kidnapper le jeune clone.