Star Wars : le vol Virgin Galactic de Richard Branson inaugure une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés

Une photo d’archive du fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, devant la Bourse de New York (AP)

L’entrepreneur milliardaire Richard Branson doit décoller avec l’équipage du vol d’essai de son avion spatial Virgin Galactic aujourd’hui, deux semaines avant Jeff Bezos. Ce serait encore une autre réalisation historique de Branson, marquant une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés. La semaine dernière, Branson avait tweeté : « J’ai toujours été un rêveur… Ma mère m’a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles. Le 11 juillet, il est temps de transformer ce rêve en réalité à bord du prochain vol spatial Virgin Galactic. » Il « testera l’expérience des astronautes privés » aux côtés de quatre spécialistes de mission et de deux pilotes.

Ce n’est pas tout. Le milliardaire a également partagé un teaser d’une annonce supplémentaire après son vol. « À notre retour, j’annoncerai quelque chose de très excitant pour donner à plus de gens une chance de devenir astronautes, car l’espace nous appartient à tous », a-t-il déclaré. « Alors, surveillez cet espace. » Le vaisseau spatial VSS Unity aura à bord des spécialistes de mission de Virgin Galactic, dont l’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, l’ingénieur principal des opérations Colin Bennett, le vice-président des affaires gouvernementales de Virgin Galactic Sirisha Bandla, et les pilotes Dave Mackay et Michael Masucci. L’expérience unique en son genre sera diffusée en direct sur le site Web de l’entreprise, ainsi que sur ses chaînes Twitter, YouTube et Facebook.

Le vol de Branson dans l’espace est le dernier développement de la grande course spatiale des milliardaires. Avant lui, Jeff Bezos, fondateur du géant de la vente au détail Amazon, a fait la une des journaux le mois dernier avec des nouvelles de son voyage dans l’espace le 20 juillet dans le cadre du premier vol en équipage de sa société spatiale Blue Origin. Depuis plus de deux décennies, Branson et Bezos testent des fusées suborbitales pour effectuer un trajet de 2 300 milles à l’heure au-dessus de la terre. Branson, Bezos et même Elon Musk ont ​​dirigé la nouvelle ère des vols spatiaux commerciaux avec des technologies qui seraient économiques et sûres.

Cependant, si tout se passe comme prévu, Branson deviendrait le véritable écueil avec un décollage précoce. Dans les interviews, cependant, Branson a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rivaliser avec qui que ce soit. En fait, il a accepté d’inviter Bezos à regarder l’événement. Dans une interview à CNN, il a déclaré que toute suggestion selon laquelle Virgin Galactic pourrait compromettre la sécurité dans le but d’amener Branson dans l’espace avant Bezos est “complètement fausse”.

Virgin Galactic (un avion porteur qui peut atteindre des altitudes élevées d’environ 90 km pour voir la courbure de la Terre) volerait avec l’approbation d’une licence d’opérateur de transport spatial commercial accordée par la Federal Aviation Administration, la plus grande agence de transport du gouvernement américain, qui réglemente tous les aspects de la vie civile l’aviation, ainsi que les eaux internationales environnantes.

Les voyages dans l’espace ne semblent plus si lointains. Avec des voyageurs spatiaux qualifiés, la révolution numérique et une technologie sophistiquée, nous verrons à l’avenir une nouvelle classe d’explorateurs. De plus en plus d’entreprises parient sur le secteur dans les mois à venir – le constructeur de fusées Astra et AST & Science, axé sur le haut débit par satellite, sont en pourparlers avec les entreprises Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus.

Parlant des opportunités sur le marché des voyages spatiaux pour des entreprises comme Virgin Galactic, Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk, Branson a déclaré à CNBC dans une interview la semaine dernière: “Il y a de la place pour 20 entreprises spatiales pour emmener des gens là-bas… Plus il y a de vaisseaux spatiaux nous pouvons construire, plus nous pourrons baisser les prix et plus nous pourrons satisfaire la demande, et cela se produira au cours des années à venir.

Auparavant, la direction de Virgin Galactic avait prévu qu’« environ deux millions de personnes peuvent expérimenter » des vols spatiaux dont le prix se situe entre 250 000 $ et 500 000 $, selon les rapports. À l’heure actuelle, Blue Origin et Virgin Galactic sont en concurrence pour emmener des passagers sur des vols courts vers le bord de l’espace (tourisme suborbital), tandis que SpaceX de Musk prévoit de lancer des passagers privés sur d’autres vols de plusieurs jours (tourisme orbital), selon les rapports. .

