Star Wars: Les derniers Jedi Rian Johnson a révélé une photo d’échange de visage avec Daisy Ridley, et maintenant je ne peux pas l’oublier

À présent, près de quatre ans après la sortie de Star Wars: Les derniers Jedi, vous penseriez que nous verrions tous tout ce qu’il y avait à dire et dirions tout ce qu’il y a à dire sur ce film. Bien qu’aucun film de la trilogie de la suite de Star Wars n’ait survécu indemne, certains aimant certains d’entre eux ou tous, et d’autres n’aimant vraiment pas certains d’entre eux, The Last Jedi est probablement le plus polarisant, beaucoup l’aimant le plus parmi les trois films les plus récents. , et d’autres ne l’aiment vraiment pas du tout. Avec autant d’opinions fortes, vous penseriez que nous aurions déjà couvert tout ce qui venait de The Last Jedi, mais nous avons tort. Il y a une photo de Rian Johnson et Daisy Ridley que nous n’avions pas vue, bien que maintenant nous souhaitons que nous ne l’ayons pas vue.