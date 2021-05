Star Wars: Les mauvaises réactions du lot sont en direct, voici ce que les critiques disent à propos du spin-off de Clone Wars

Heureusement, il semble que les fans vont faire un merveilleux suivi de la très populaire Clone Wars. Bien que les critiques n’aient vu que les deux premiers épisodes de The Bad Batch, les critiques sociales ont été extrêmement positives. On dirait que Disney + pourrait avoir un autre succès de Star Wars entre les mains. Reste à savoir s’il fonctionnera aussi bien que The Mandalorian, mais si ces premières critiques sont une indication, je pense qu’il est prudent de dire qu’il y aura pas mal de globes oculaires sur The Bad Batch demain.