Elijah Wood n’a pas fait partie d’une grande franchise de films depuis de nombreuses années, mais il dit à ET qu’il s’est tellement amusé à faire Le Seigneur des Anneaux qu’il n’a jamais voulu que cela se termine. On dirait que s’il avait la chance de rejoindre une franchise moderne, il serait partant et il serait intéressé à rejoindre le MCU ou la galaxie, très, très loin. Mais en tant que personne qui a grandi dans Star Wars, il choisirait celui-là en premier. Le bois explique…