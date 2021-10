Star Wars pourrait avoir un nouveau jeu vidéo avant la fin de l’année | Jeux

Star Wars, via son site officiel, fait allusion à l’annonce d’un nouveau jeu vidéo dans la saga en décembre, peu avant la première de The Book of Boba Fett.

La poule aux œufs d’or ne va pas exploser d’elle-même, et Lucasfilm a annoncé une nouvelle campagne dans laquelle ils annonceront chaque semaine de nouveaux produits basés sur Star Wars. »Ramenez la prime à la maison« .

Tous les mardis de cette semaine jusqu’au 28 décembre, les chaînes officielles de Star Wars et Lucasfilm annonceront de nouveaux produits liés à la saga, dont la future série The Book of Boba Fett (qui sort le 29 décembre sur Disney +), mais aussi du récent série animée Star Wars Visions ou Le mauvais versement, et les films Skywalker Saga.

La chose intéressante est que la dixième semaine de la campagne, le 14 décembre, un logo générique de contrôleur de jeu vidéo est dessiné, suggérant que cette semaine-là, un jeu vidéo sera annoncé.

« Avec la fin des célébrations du 50e anniversaire de Lucasfilm cette année, nous voulons trouver un moyen de célébrer tous nos personnages et histoires bien-aimés, du classique au nouveau et tout le reste », explique le vice-président senior de la franchise et des licences chez Lucasfilm. , Paul Sud.

« Il y aura quelque chose qui ravira tous les fans de Star Wars cette année, avec un si vaste catalogue d’articles à apprécier, que ce soit parce que les fans veulent l’ajouter à leurs collections ou pour faire le cadeau parfait. »

Il n’y a aucune allusion directe aux jeux vidéo, même s’il est frappant de constater que la manette de la console et le logo du 50e anniversaire de Lucasfilm sont les seuls logos qui ne sont pas des personnages de Star Wars.

Dans la Le site de Star Wars Vous pourrez voir tous les mardis quels nouveaux produits ont été annoncés. Cette semaine, des lunettes de soleil inspirées de The Mandalorian, deux Rogue One Funko Pop (K-2S0 et Moroff), deux figurines Boba Fett et The Mandalorian de style rétro et un sweat à capuche avec logo du 50e anniversaire de Lucasfilm ont été annoncés cette semaine. .

De nombreux jeux Star Wars sont actuellement en développement. Ubisoft Massif travaille sur un jeu Star Wars, bien qu’il soit peu probable que nous le voyions avant le jeu Avatar: Frontiers of Pandora prévu pour 2022.

Un autre que nous devrions connaître bientôt est Star Wars Jedi Fallen Order 2, bien qu’EA ait déclaré qu’il n’y aurait aucune nouvelle de leurs nouveaux jeux Star Wars avant l’année prochaine. Et KOTOR Remake vient d’être annoncé, mais sans aucun gameplay.

On n’oublie pas Star Wars Hunters, le jeu mobile et Nintendo Switch, ou encore LEGO Star Wars The Skywalker Saga, qui devrait être disponible au printemps prochain, si ce n’est à nouveau retardé.

D’ailleurs, si vous avez une combinaison Star Wars, vous avez un nouveau film LEGO Star Wars sur Disney +… et avec un thème Halloween.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.