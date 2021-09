Star Wars révèle le destin tragique des Jedi qui quittent l’Ordre ⋆ .

Le dernier Guerres des étoiles La mini-série comique n’a pas encore révélé pourquoi Ty Yorrick a quitté le Jedi Ordre de devenir un chasseur de monstres à l’époque de la Haute République, mais les conséquences de son départ se sont déroulées de manière tragique lorsque Ty ne parvient pas à sauver la vie d’une jeune fille qui l’a attaquée. L’ancienne Padawan subit les conséquences de la fin de sa formation dans le dernier numéro de Star Wars: The High Republic Adventures – The Monster of Temple Peak.

Les maux qui affligent la malheureuse fille avant sa mort prématurée ne font que faire honte à Ty dans la façon dont l’incident se déroule. Nommé Pela, l’agresseur de Ty cesse d’être sain d’esprit lorsque les vapeurs d’une bête Rhydon endommagent ses cordes vocales, la rendant muette. Pela a accidentellement attaqué Ty plus tôt lorsque l’ancien Jedi Padawan a posé le pied sur Loreth pour débarrasser la colonie Moof-Rancher de son problème Gretalax. Pela reprend plus tard son assaut sur Ty au milieu de la nuit, une bagarre qui conduit Pela à tomber d’une falaise dans Star Wars: The High Republic Adventures – The Monster of Temple Peak #2 de l’écrivain Cavan Scott et de l’artiste Rachael Stott.

Ne voulant pas que Pela meure, Ty fait appel à la Force pour arrêter sa chute. Cela s’avère réussi car la descente de la fille s’arrête immédiatement, mais lorsque le chasseur de monstres tente à nouveau d’utiliser la Force pour soulever Pela vers sa main tendue, elle commence à se débattre. Et quand une image de l’ancien ami Padawan de Ty se matérialise soudainement dans son esprit, Ty perd sa concentration, l’amenant à abandonner son emprise sur la Force et Pela à tomber dans sa perte. On ne sait pas si Ty aurait réussi à s’emparer de Pela si l’image de son ami padawan Klias n’était pas apparue dans sa tête.

Ce qui rend la situation désagréable d’autant plus tragique, c’est que la sortie de Ty de l’Ordre Jedi (et son rejet ultérieur de la Force) semble avoir été le résultat de Klias susmentionné, qui a manifestement eu une influence négative sur elle. Dans ses flashbacks, Klias cause des ennuis à un Ty moins qu’enthousiaste en attaquant essentiellement un soi-disant sanctuaire Yallow sans la permission de leurs supérieurs pour aider les Jedi à comprendre comment le côté obscur fonctionne et séduit les gens. Connaissant à la fois les nombreux inconvénients potentiels de l’implication du côté obscur et l’expulsion éventuelle de Ty de l’Ordre Jedi, il est clair que l’incident ne s’est pas bien terminé et a probablement été le principal facteur ayant contribué au départ de Ty. S’il n’y avait pas eu l’ingérence de Klias et l’incapacité de Ty à lui tenir tête, elle serait probablement devenue un chevalier Jedi et aurait pu empêcher des gens comme Pela de mourir.

Ce que Ty expérimente et essaie d’exploiter, ce sont des techniques que les Padawans apprennent dès leur plus jeune âge. En fait, Yoda tente de les enseigner à Luke Skywalker pendant le temps du jeune Jedi sur Dagobah. Luke ne peut pas utiliser la Force pour sortir son X-Wing du marais, tout comme Ty ne peut pas empêcher Pela de tomber. Il ne peut pas non plus se concentrer lorsque des images du futur pénètrent dans son esprit, provoquant la chute des rochers qu’il gardait à flot et la chute de Yoda. Cela ressemble beaucoup à la façon dont le visage de Klias rompt la connexion de Ty avec la Force. Heureusement, Luke n’est pas dans une situation de vie ou de mort comme Ty. Mais il s’enfuit prématurément pour affronter Vader avant de terminer l’entraînement, un peu comme la façon dont Ty Yorrick a quitté l’Ordre Jedi avant de devenir Chevalier Jedi. Les deux exemples révèlent pourquoi il est crucial pour les Padawans de terminer leur Jedi formation en Guerres des étoiles, car cela pourrait signifier la vie ou la mort.

