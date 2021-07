Star Wars Rogue Squadron : la mise à jour de Patty Jenkins sur le prochain blockbuster va plaire aux fans

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Star Wars est l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, et Disney a constamment publié de nouveaux contenus passionnants. Avec L’ascension de Skywalker dans la vue arrière, la prochaine fois que la galaxie lointaine, très lointaine reviendra au cinéma, c’est le film en développement de Patty Jenkins Rogue Squadron. Et la dernière mise à jour du réalisateur de Wonder Woman plaira à coup sûr aux fans.