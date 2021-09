Star Wars, style Sim City

On dirait le genre d’endroit où vous pourriez trouver les droïdes que vous recherchiez. Capture d’écran : Hello Jeux

La mise à jour très attendue du cinquième anniversaire de No Man’s Sky est arrivée, rapprochant l’univers de science-fiction de Hello Games de Star Wars. La mise à jour Frontiers donne au jeu de nouvelles colonies planétaires – des ruches d’écume et de méchanceté générées de manière procédurale que vous pouvez prendre en charge et gouverner comme bon vous semble.

Malgré l’ajout de créatures extraterrestres chevauchables, apprivoisées et entraînables plus tôt cette année, l’univers sans fin de No Man’s Sky peut devenir un peu solitaire. La mise à jour Frontiers d’aujourd’hui cherche à changer cela. Avec toutes ces planètes parfaitement habitables flottant dans l’espace, des extraterrestres de toutes les galaxies ont commencé à revendiquer leurs droits, créant des colonies où des êtres partageant les mêmes idées peuvent se réunir et s’enraciner.

Ces masses d’extraterrestres entassés vont maintenant s’installer sur des planètes habitables dans No Man’s Sky. Ne soyez pas surpris en atterrissant sur la surface d’une planète pour découvrir qu’elle a déjà établi son propre Mos Eisley. J’allais donner quelques autres exemples, mais le seul auquel je puisse penser est Mos Eisley. Sérieusement, à quoi ressemble Mos Eisley ?

Pas de chemise, pas de chaussures, tirez d’abord. Capture d’écran : Hello Jeux

Ces nouvelles colonies sont des colonies vivantes qui ont soif d’un nouveau leadership qu’un envahisseur extraterrestre comme vous pourrait transmettre. Soumettez vos informations d’identification et vous pouvez prendre en charge un règlement. Ses citoyens se tourneront vers vous pour l’urbanisme, le règlement des différends, la gestion de la trésorerie et d’autres tâches de ce type. C’est comme si Hello Games avait ajouté un constructeur de ville au jeu.

En mettant l’accent sur la construction de colonies et de villes, Frontiers ajoute également tout un tas de nouveaux éléments de construction de base au jeu. Les nouvelles pièces en pierre, en bois et en alliage comprennent de nombreuses formes pour rendre vos colonies uniques, tandis que plus de 100 éléments décoratifs ont été ajoutés pour rendre vos bâtiments tout jolis. Une nouvelle interface de construction basée sur une grille est censée vous permettre de ramasser facilement des objets et de les déposer où vous le souhaitez.

Alors que la gestion des colonies et la construction de la base sont au cœur de la mise à jour Frontiers d’aujourd’hui, attendez-vous à de nombreux autres ajustements et améliorations, notamment des nébuleuses dans l’espace, de plus belles explosions et autres effets spéciaux, et le début d’une toute nouvelle saison d’expédition. Les notes de mise à jour complètes sont sur le site officiel.

Les planètes non terrestres ne sont-elles pas jolies ? Capture d’écran : Hello Games

L’espace est peut-être la dernière frontière, mais Hello Games ne semble jamais à court de nouvelles choses à y ajouter. Branchez-vous la prochaine fois, quand il cédera enfin à mes demandes et ajoutera des hamsters de l’espace géants.