Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Part 2 date de sortie et titre dévoilés

Le studio de jeux Lucasfilm ILMxLAB a publié une nouvelle bande-annonce pour la dernière extension de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. La bande-annonce présente des personnages nouveaux et de retour, taquine de nouvelles histoires et révèle sa date de sortie le 15 septembre et son nouveau titre: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Last Call. À juste titre, Disney a confirmé que ce nouveau jeu sera le dernier de la série Tales from the Galaxy’s Edge.

Une exclusivité Oculus Quest 2, Last Call a une histoire de style anthologie similaire au jeu original. Certains scénarios emmèneront les joueurs dans de nouveaux lieux, comme un temple Jedi, tandis que d’autres amèneront les joueurs dans la peau de personnages préférés des fans comme le droïde chasseur de primes IG-88 et le scélérat Hondo Ohnaka.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le premier Tales from the Galaxy’s Edge se distingue de l’autre expérience d’ILMxLAB se déroulant dans une galaxie très, très lointaine, Vader Immortal, en plaçant le joueur dans de nouveaux lieux et en prenant une plus grande portée globale sur le genre. Si cette dernière bande-annonce est une indication, Last Call suivra ses traces, promettant de proposer un certain nombre de types de gameplay différents.

Dans la bande-annonce de près de 3 minutes, nous avons vu de brefs extraits des différents types de gameplay que Last Call a à offrir. Certaines sections verront les joueurs assumer le rôle d’un jeune Jedi commençant leur entraînement, tandis que d’autres les placeront dans des fusillades rapprochées ou en résolvant des énigmes.

Lancé le 15 septembre, Tales from the Galaxy’s Edge: Last Call coûtera 10 $ si vous l’achetez en tant que package autonome ou DLC pour le jeu principal. Au total, les deux jeux Tales vous coûteront 35 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.