Star Wars: The Bad Batch a ramené un personnage majeur de Clone Wars pour aider à résoudre un gros problème

Attention : SPOILERS pour l’épisode « Battle Scars » de Star Wars : The Bad Batch sont en avance !

Star Wars: The Bad Batch a présenté jusqu’à présent plusieurs visages familiers de l’univers Star Wars. Au cours des dernières semaines seulement, nous avons brièvement retrouvé le majordome de Jabba the Hutt Bib Fortuna dans “Rampage”, tandis que “Decommissioned” a ramené les sœurs Trace et Rafa Martez après leur introduction dans The Clone Wars Saison 7. Et en parlant de cette série, cette L’épisode Bad Batch de la semaine, “Battle Scars”, a ramené le capitaine Rex, l’un des personnages principaux de The Clone Wars, sur le devant de la scène pour aider Hunter, Wrecker, Tech et Echo à se débarrasser de leur programmation Order 66.