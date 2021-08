Star Wars The Bad Batch saison 2 : tout ce que l’on sait à ce jour

The Bad Batch saison 2 : infos clés

– Date de sortie à venir en 2022

– Quelques croisements avec des éléments de The Mandalorian attendus

– Susceptible de se concentrer sur l’élimination progressive des clones par l’Empire

– Le casting vocal devrait revenir

– Le jeune Boba Fett pourrait-il arriver la saison prochaine ?

La guerre des clones est peut-être terminée, mais les soldats clones ont toujours un rôle majeur à jouer dans cette galaxie très lointaine. La saison 2 de Bad Batch poursuivra les aventures de Clone Force 99, un groupe hétéroclite de soldats uniques génétiquement modifiés pour posséder des traits qui en font des soldats supérieurs.

Alors que la première série de 16 épisodes a mis du temps à trouver sa raison d’exister, la série a finalement fait sa place dans le canon de Star Wars, avec des implications potentiellement importantes pour The Mandalorian. La saison 2 de Bad Batch semble sur le point d’étendre la mythologie, alors que Hunter, Tech, Wrecker, Echo, Crosshair et leur jeune acolyte Omega tentent de trouver leur place dans un univers où l’Empire nouvellement formé commence à faire peser son poids.

Ainsi, avec le retour de la série confirmé pour 2022, nous avons envoyé nos soldats en mission secrète pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie de la saison 2 de The Bad Batch, l’histoire, le casting et plus encore. Spoilers suivre pour la saison 1.

Date de sortie: L’émission a été confirmée pour un retour en 2022. Si nous étions des joueurs comme Lando Calrissian, nous parierions sur un début en mai.

Jeter: Dee Bradley Baker reviendra pour exprimer la distribution principale des personnages Hunter, Tech, Wrecker, Echo, Crosshair et tout autre clone qu’ils pourraient rencontrer. Nous ne parierions pas contre le retour de Ming-Na Wen en tant que Fennec Shand – et peut-être que d’autres coupes profondes de la tradition de Star Wars apparaîtront.

Histoire: Avec l’élimination progressive des clones d’ici la fin de la saison 1, nous nous attendons à voir la galaxie changer davantage autour de nos personnages au cours de la saison 2. Ce qui arrive aux clones dépossédés est susceptible d’apparaître davantage dans les saisons à venir également.

(Crédit image : Lucasfilm/Disney)

Le 5 août, juste avant la finale en deux parties de la saison 1, Disney Plus a confirmé (via StarWars.com) que la série reviendrait. Tout ce que nous savons avec certitude sur la date de sortie de la saison 2 de The Bad Batch, c’est que ce sera dans un certain temps en 2022. Mais, vu que la première manche a débuté (plutôt de manière appropriée) le 4 mai (alias Star Wars Day), nous ne soyez surpris si la saison 2 fait ses débuts à la même date – notamment parce qu’elle tombe un mercredi en 2022, qui (après Loki et What If…?) semble maintenant être le nouveau jour préféré de Disney Plus pour les lancements originaux.

Bande-annonce de la saison 2 de Bad Batch

Il est encore tôt pour une bonne bande-annonce de la saison 2 de Bad Batch. Le premier teaser de la saison 1 n’est apparu qu’à la fin du mois de mars, un peu plus d’un mois avant le début de la série, et nous nous attendions à voir un schéma similaire pour le suivi. En attendant, vous pouvez profiter du teaser de l’annonce qui a fait ses débuts sur Instagram en août 2021.

L’histoire de Bad Batch saison 2 : que sait-on de l’intrigue ?

Les spoilers suivent pour The Bad Batch saison 1. Si vous ne l’avez pas encore regardé sur Disney Plus, procédez avec prudence.

Comme ses homologues de Marvel, Lucasfilm n’a pas l’habitude de donner des détails importants sur l’histoire avant la sortie d’un film ou d’une émission télévisée Star Wars. Ce serait cependant une énorme surprise si la saison 2 de The Bad Batch ne reprenait pas là où son prédécesseur s’était arrêté.

Après la destruction brutale de Tipoca City par la flotte impériale et les installations de clonage de Kamino, Hunter, Tech, Wrecker, Echo et Omega se sont séparés de l’ancien membre de Clone Force 99, Crosshair. Même si Crosshair a déclaré au Bad Batch que sa puce inhibitrice initiée par l’Ordre 66 avait été retirée – un fait confirmé par la rédactrice en chef Jennifer Corbett dans une interview avec StarWars.com – son allégeance reste avec l’Empire.

Comme il aime tant le rappeler à ses frères, “les bons soldats suivent les ordres”, mais la question demeure : l’Empire appréciera-t-il ses services maintenant que les clones sont progressivement supprimés au profit des soldats TK enrôlés, les précurseurs des Stormtroopers impériaux ?

Le Bad Batch, quant à lui, aura probablement de grandes décisions à prendre après avoir quitté Kamino à bord de son navire, le Havoc Marauder. “Nous ne voulions pas que le but de chacun soit bloqué à la fin de la saison 1”, a déclaré le directeur superviseur Brad Rau à StarWars.com. «C’est quelque chose qu’ils traitent de manière importante alors que nous entrons dans la saison 2. Quel est leur objectif de tous leurs points de vue différents? Ça va être un gros problème, quelque chose que nous voulions vraiment creuser. »

Bien que les Bad Batch soient en fuite des forces impériales, ils n’ont pas encore pris les armes pour de bon contre le régime totalitaire de l’Empereur. Comme ils voient de plus en plus de tactiques oppressives employées contre la population, il semble cependant peu probable qu’ils continuent à faire des petits boulots pour l’ancien informateur / courtier en informations Jedi Cid alors qu’ils pourraient rejoindre le combat.

Alors, Clone Force 99 aura-t-il un rôle à jouer dans l’établissement de la Rébellion contre l’Empire ?

L’apparition des sœurs Martez dans la saison 1 a fortement laissé entendre que le duo est impliqué dans une sorte de mouvement de résistance, et leur contact ressemblait beaucoup au gros bonnet de l’Alliance rebelle (et au père adoptif de Leia) Bail Organa. (Cela dit, nous savons de Star Wars Rebels que l’Alliance ne se réunira pas avant plus d’une décennie, il y a donc une limite à l’importance du Bad Batch dans sa formation.)

Nous nous attendons également à ce que la saison 2 de The Bad Batch nous en dise plus sur l’histoire d’Omega, le clone féminin unique de Jango Fett qui est devenu le compagnon de voyage de Hunter, Tech, Wrecker et Echo. Bien qu’elle soit encore une enfant, elle est en fait plus âgée que les membres de Clone Force 99 qui, comme leurs frères Clone, ont vu leur taux de croissance accéléré par les Kaminoans. Omega sait que le Batch a été créé avec des mutations génétiques « souhaitables » pour en faire des soldats supérieurs – et il y a sûrement plus à apprendre sur ses propres origines.

Nous pouvons également nous attendre à en apprendre davantage sur les clones répandus dans toute la galaxie à la suite de la guerre des clones. “Nous ne laisserons pas ce scénario passer inaperçu, c’est sûr”, a confirmé Rau. Il reste à voir, cependant, si cela signifie que le vétéran de Clone Wars Rex et son futur acolyte des Rebels Gregor verront plus d’action, ou l’introduction de nouveaux clones.

Tarkin a-t-il un rôle à jouer dans The Bad Batch saison 2 ? (Crédit image : Lucasfilm/Disney)

The Bad Batch saison 2 : son lien avec l’univers de Star Wars

Le Bad Batch est peut-être animé, mais il est tout aussi important pour Star Wars canon que ses homologues en direct. En tant que première émission télévisée ou film à plonger dans les premiers jours de l’Empire galactique, il se rend dans des régions auparavant inexplorées de la chronologie de Star Wars – et a des implications étonnamment majeures pour Le Mandalorien saison 3.

La scène finale de la première saison de The Bad Batch a vu la scientifique en chef de Kaminoan Nala Se arriver à un avant-poste impérial – l’art conceptuel suggère qu’il s’agit du mont Tantiss sur Wayland, une planète qui est apparue dans l’univers étendu (maintenant non canonique). Curieusement, le scientifique impérial qui accueille Nala Se porte le même uniforme que le Dr Pershing, le généticien qui a utilisé Grogu (alias Baby Yoda) comme sujet de test dans The Mandalorian.

On spécule depuis longtemps que les expériences de Pershing font partie du plan de longue date de Palpatine pour se cloner – un projet qui s’est concrétisé dans L’ascension de Skywalker – il y a donc de fortes chances que Nala Se jette les bases des plans infâmes de l’empereur. “Où se trouve Nala Se, ce que fait Nala Se devrait être un mystère pour le public”, a déclaré Corbett à StarWars.com, “et nous espérons explorer cela au cours de la prochaine saison.”

Les chasseurs de primes – toujours partie intégrante du mix Star Wars – aident également à lier la saison 2 de The Bad Batch au canon existant.

Au cours de la première saison, le premier ministre de Kaminoan Lama Su a engagé le plus grand fan de Clint Eastwood de The Clone Wars, Cad Bane, pour retrouver Omega, ce qui a incité Nala Se à envoyer Fennec Shand pour la protéger. Il est peu probable que la présence de Shand soit une coïncidence.

Le tristement célèbre Boba Fett l’a sauvée de la mort à la surface de Tatooine lors de la première saison de The Mandalorian, et le duo de chasseurs de primes est ensuite devenu associé – au point qu’ils sont les deux protagonistes de l’émission dérivée The Book of Boba. Fett. The Bad Batch – qui se déroule plus de 20 ans plus tôt – pourrait-il détailler les débuts de leur amitié ?

Avec Fett encore adolescent à ce stade de la chronologie de Star Wars, ils seront tous les deux de jeunes chasseurs de primes faisant leur chemin dans l’univers. Nous savons également de The Clone Wars que le jeune Fett avait des associations avec d’autres représentants du commerce, notamment Dengar, Bossk et Aurra Sing.

En supposant qu’il se présente dans The Bad Batch saison 2 (l’acteur de Fennec Shand Ming-Na Wen était méfiant lorsque TechRadar lui a demandé son retour en juin), Fett est susceptible d’avoir un intérêt particulier pour Omega. Après tout, comme lui, elle est un clone inchangé de leur père, Jango.

Avec le spectacle situé entre la trilogie précédente et la trilogie originale, la plupart des personnages principaux de la franchise sont potentiellement en jeu. Bien qu’il soit peu probable que Han Solo, Luke et Leia fassent une apparition (les jumeaux ne sont que des nourrissons à ce stade de la chronologie), les portes de la soute sont ouvertes pour que des gens comme Dark Maul, le grand amiral Thrawn et même Dark Vador se croisent avec Clone Force 99.

La saison 2 de The Bad Batch explorera-t-elle les liens de Fennec Shand avec Boba Fett ? (Crédit image : Lucasfilm/Disney)

Casting de la saison 2 de Bad Batch : quelles voix entendrons-nous ?

La confirmation officielle du casting de la saison 2 de The Bad Batch n’a pas encore émergé, mais ce serait une surprise des proportions époustouflantes de Death Star si les têtes d’affiche ne ressemblent pas à ceci:

Dee Bradley dans le rôle de Bad Batch / clones assortisMichelle Ang dans le rôle d’OmegaRhea Perlman dans le rôle de CidGwendoline Yeo dans le rôle de Nala SeNoshir Dalal dans le rôle du vice-amiral RampartMing-Na Wen dans le rôle de Fennec ShandCory Burton dans le rôle de Cad Bane

En termes simples, il n’y aurait pas de Bad Batch sans Dee Bradley Baker. Après avoir exprimé des légions de Clone Troopers tout au long de The Clone Wars, l’acteur joue les cinq rôles principaux de la série, donnant des personnalités uniques à Hunter, Tech, Wrecker, Echo et Crosshair. Il a également exprimé des clones supplémentaires dans la première saison, dont quelques vétérans de The Clone Wars and Rebels, Rex et Gregor.

Michelle Ang sera probablement de retour en tant que “soeur” de Bad Batch, Omega, et nous serions surpris si Rhea Perlman de Cheers ne revenait pas en tant que Cid. Avec le scientifique kaminoan Nala Se travaillant maintenant dans une installation impériale, nous nous attendrions à en savoir plus de Gwendoline Yeo, tandis que Noshir Dalal dirigera probablement la poursuite de la Clone Force 99 par l’Empire en tant que vice-amiral Rampart.

Au-delà de ces habitués, nous sommes sur un territoire de guest star moins prévisible.

Du côté des chasseurs de primes, nous prévoyons des retours pour Ming-Na Wen et Corey Burton en tant que Fennec Shand et Cad Bane, respectivement. Et si Boba Fett fait une apparition dans The Bad Batch saison 2, cela pourrait signifier un retour pour Daniel Logan, qui a joué la jeune version du chasseur de primes dans Attack of the Clones et The Clone Wars.

Quant aux Impériaux, il est probable que Stephen Stanton réapparaisse en tant que futur Grand Moff Tarkin. Un camée Palpatine, quant à lui, provoquerait probablement le retour de Sam Witwer, qui a exprimé le personnage dans Rebels et les épisodes ultérieurs de The Clone Wars – ainsi que de jouer Darth Maul. (Alors que Ian McDiarmid a repris son rôle en direct de Palpatine dans le premier épisode de The Bad Batch, la scène a été retirée de sa performance dans La vengeance des Sith.)

Une partie du plaisir avec l’un des spectacles animés de Star Wars, cependant, est d’écouter des acteurs de renom apparaissant dans la bande originale, qu’ils soient des légendes de Star Wars (Billy Dee Williams est apparu comme Lando dans Star Wars Rebels), ou simplement des fans de la franchise (Simon Pegg est apparu en tant que chasseur de primes Dengar dans The Clone Wars). La première saison de Bad Batch présentait une apparition de Sian Clifford de Fleabag en tant que droïde protocolaire.

Derrière la caméra, l’équipe de production principale reste en grande partie inchangée, avec Jennifer Corbett en tant que scénariste principal, Brad Rau en tant que directeur superviseur et Dave Filoni (un vétéran de The Clone Wars and Rebels, le créateur de The Bad Batch et directeur créatif exécutif de Lucasfilm ) en tant que producteur exécutif.

