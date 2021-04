Star Wars: The Bad Batch: une liste de distribution mise à jour

Stephen Stanton (amiral Tarkin)

Stephen Stanton interprétera le rôle de l’amiral Tarkin, comme il l’a fait dans The Clone Wars et Star Wars Rebels. Stanton a précédemment exprimé Griff Halloran dans Star Wars Resistance, et en dehors de la galaxie loin, très loin, il a exprimé plusieurs personnages dans Scooby-Doo et Guess Who?, Sleepy dans la série inspirée de Blanche-Neige de Disney, The 7D, et Fred Dukes et Blob dans Wolverine et les X-Men. Il a fait du doublage dans de nombreuses séries, d’Archer à It’s Always Sunny in Philadelphia en passant par Parks and Recreation.