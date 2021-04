Star Wars: Un chien devient viral pour une réaction hilarante à Dark Vador, et Mark Hamill approuve

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Star Wars regorge d’éléments emblématiques. Des sabres laser et The Force, à la tristement célèbre révélation de la filiation de Luke Skywalker et au-delà, il y a des moments dans la franchise qui vivront avec les fans pour toujours. Peut-être que le premier de ces moments emblématiques qui a capturé l’imagination au tout début a été l’introduction de l’un des méchants les plus mémorables de l’histoire du cinéma, Dark Vador. Il est présenté dans les premières minutes du premier film Star Wars et dès le début, il a l’air effrayant comme l’enfer. Une vidéo virale prouve qu’il fait même peur aux chiens, et Mark Hamill adore ça.