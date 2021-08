Star Wars: Visions est totalement différent – ​​et c’est pourquoi vous devriez le regarder

Si vous êtes un fan de Star Wars ou d’anime (ou des deux), vous avez probablement vu la première bande-annonce de Star Wars : Visions. Et sinon, qu’est-ce qui vous retient ? La bande-annonce, qui présente neuf courts métrages d’animation à venir de certains des studios d’animation les plus prolifiques du Japon, dont Studio Trigger et Production IG, ressemble certainement à un festin visuel.

Grâce au talent impliqué, c’est en fait une affaire beaucoup plus importante que vous ne le pensez autrement. Dans mon esprit, Star Wars : Visions pourrait être bien plus qu’un simple moyen flashy de présenter de nouvelles histoires dans l’univers emblématique de la franchise.

S’il est assez populaire (et s’il est aussi bien reçu que je le pense), alors nous pourrions voir les adaptations animées de diverses propriétés Disney devenir une norme. Et ce serait vraiment une chose merveilleuse.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Star Wars: Visions est un prochain projet d’animation exclusif à Disney Plus. La saison comportera neuf épisodes autonomes, la plupart étant gérés par différents studios d’animation japonais. Pensez au format de The Animatrix ou du plus récent Love, Death & Robots, et vous en avez essentiellement l’essentiel.

Star Wars Visions : sera disponible à la fois avec les voix japonaises originales (avec sous-titres) et un doublage anglais qui présente une distribution incroyablement forte, dont David Harbour, Alison Brie, Lucy Liu et George Takei parmi tant d’autres.

Talents visionnaires

Alors pourquoi Star Wars : Visions est-il aussi important que je le prétends ? Tout d’abord, pensez à un projet de fabrication occidentale basé sur une franchise japonaise existante. Quelques-uns me viennent à l’esprit, non? Qu’il s’agisse de Castlevania de Netflix, de l’hexalogie Resident Evil ou du Street Fighter dirigé par Van Damme, les cinéastes occidentaux ont entrepris des projets japonais pendant des décennies avec plus ou moins de succès.

Il est si rare de voir le contraire dans les studios japonais s’approprier les propriétés intellectuelles occidentales. Cela a été essayé dans le passé, comme avec The Animatrix susmentionné, ou le travail de Capcom sur plusieurs jeux sur le thème de Disney comme DuckTales et Aladdin. Mais presque jamais pour une franchise aussi grandiose que Star Wars (en dehors de quelques jeux NES externalisés, au moins).

Star Wars: Visions a donc l’opportunité d’innover et vous pouvez dire que le projet est loin d’être un gadget. Les studios impliqués ont travaillé sur certains des animes les plus influents des dernières décennies, y compris le psycho-pass violemment dystopique et les succès cyberpunk comme Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Mais nous pouvons aussi bien nous adresser à l’éléphant dans la pièce : Star Wars a vu des entrées assez controversées ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne les films de la trilogie de la suite. Ce sont des projets à plus petite échelle comme The Mandalorian qui ont pris le relais, et Star Wars: Visions pourrait aider à soulager encore plus ces malheurs de la trilogie de la suite.

(Crédit image : Lucasfilm)

Des racines dans l’excellence

Il convient également de noter que Star Wars a de solides antécédents en matière d’animation. La série animée Clone Wars 2003 maintient un culte à ce jour, et son suivi CGI 2008 a été presque aussi bien reçu. Plus récemment, Star Wars : The Bad Batch a connu un démarrage impressionnant avec sa saison inaugurale.

Est-ce que cela garantit que Star Wars : Visions sera bon ? Non, mais il est vraiment difficile d’imaginer que la série soit mauvaise compte tenu du haut niveau de talent impliqué.

Au pire, je pense que Star Wars: Visions pourrait être décevant d’un point de vue narratif, mais je prédis que les visuels et l’animation de haute qualité ont le potentiel de gagner même les fans de Star Wars les plus sceptiques.

(Crédit image: Disney / Lucasfilm)

La vision de Visions

Ainsi, Star Wars: Visions pourrait non seulement atténuer les projets ternes du passé récent de la franchise, mais également fournir une superbe série pour le présent.

Mais qu’en est-il de l’avenir ? Star Wars : Visions aura-t-il suffisamment de succès pour justifier une deuxième saison ? Ou, mieux encore, la série pourrait-elle avoir un effet d’entraînement sur d’autres propriétés Disney ?

Je l’espère certainement. Obtenir une telle variété d’anime Star Wars est une bonne chose, mais le même concept pourrait facilement être appliqué à d’autres propriétés appartenant à Disney, dont beaucoup ont un potentiel énorme.

Imaginez une anthologie Disney Princess gérée par les studios d’animation les plus prestigieux du Japon. Les goûts de Mulan, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant et Pocahontas pourraient sérieusement en bénéficier, car leurs thèmes les plus sombres pourraient être vigoureusement explorés avec des adaptations d’anime.

Que diriez-vous d’une série animée Marvel, dans la veine de Et si… de Marvel ? séries. Les histoires de super-héros se prêtent naturellement bien à l’animation souvent complexe et détaillée fournie par les studios d’animation. Ce serait incroyable de voir MAPPA (le studio à l’origine de la dernière saison d’Attack on Titan) prendre en charge un projet Spider-Man, par exemple.

J’aimerais aussi voir Studio Trigger – la société à l’origine de projets animés de manière éclectique comme Kill la Kill et Promare – s’attaquer à quelque chose d’aussi dingue. Les Gardiens de la Galaxie me viennent immédiatement à l’esprit, ce qui en soi me donne des vibrations de Cowboy Bebop.

(Crédit image: Disney / Lucasfilm)

Que les notes soient avec vous

Star Wars: Visions et des projets similaires ont un potentiel énorme mais, en fin de compte, Visions a la capacité de représenter un moment décisif pour les projets d’animation dirigés par Disney. En emmenant leurs franchises au Japon, Disney pourrait essentiellement débloquer une toute nouvelle façon de raconter des histoires dans les mondes de leurs meilleures franchises. Ne serait-ce pas aussi une merveilleuse opportunité de lancer un anime Kingdom Hearts en partenariat avec Square Enix ?

Tout dépend du succès de Star Wars: Visions, cependant. Si la plupart (ou plutôt la totalité) de ses neuf épisodes laissent une impression durable, Disney pourrait bien être convaincu que ‘Visions’ pourrait devenir une marque à part entière.

Je vais certainement encourager Star Wars: Visions. Si son succès signifie que nous pourrions potentiellement obtenir Disney Princess Visions, Pixar Visions, Marvel Visions ou autre, Star Wars: Visions pourrait finir par devenir l’un des projets les plus importants de Disney depuis un certain temps. Et ne serait-ce pas quelque chose à célébrer ?

