Star Wars : Visions reviendra-t-il pour la saison 2 sur Disney+ ? Voici ce que dit le producteur

Ainsi, alors que Star Wars: Visions Saison 2 n’est pas dans les cartes pour le moment, James Waugh a noté que les fans des courts métrages que ce coin de la franchise Star Wars devrait déjà grandir un peu bientôt. Le roman qu’il a mentionné s’appelle Star Wars Visions: Ronin: A Visions Novel, et il réunit les téléspectateurs avec Ronin, le protagoniste de “The Duel” qui a été exprimé dans le doublage anglais par Brian Tee de Chicago Med. Donc, pour ceux d’entre vous qui ont aimé ce court métrage en particulier et qui veulent en savoir plus sur son personnage central, ce livre sort le 12 octobre.